वडोदरा : स्वच्छता अभियान की समीक्षा के लिए वडोदरा जोन की नगर पालिकाओं का औचक निरीक्षण

गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) एवं स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर पालिकाओं में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभियानात्मक रूप से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगर पालिकाओं के सार्वजनिक मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हो रही दैनिक सफाई व्यवस्था का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।

इसी क्रम में वडोदरा जोन की क्षेत्रीय आयुक्त सुरभि गौतम ने आनंद जिले की उमरेठ और ओड नगर पालिकाओं का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य अधिकारियों एवं स्वच्छता निरीक्षकों को साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों के अनुरूप कार्य करने के आवश्यक निर्देश दिए।

वहीं अतिरिक्त कलेक्टर मेहुल पंड्या ने वडोदरा जिले की वाघोडिया और डभोई नगर पालिकाओं का दौरा कर सफाई कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण के क्राइटेरिया के अनुसार स्वच्छता कार्यों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त चीफ ऑफिसर (क्लास-1) राहुल ढोडिया ने पंचमहल जिले की हालोल नगर पालिका का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शहर में स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यप्रद वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इन प्रत्यक्ष निरीक्षणों के माध्यम से सफाई अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा वडोदरा जोन की नगर पालिकाओं को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने संबंधी सुझाव दिए गए। साथ ही, स्वच्छता अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए।