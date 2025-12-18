वडोदरा : भारत का पहला विशाल सोलर थर्मल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम मुनि सेवा आश्रम में शुरू

गुजरात में हेल्थकेयर सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत के पहले सोलर थर्मल एयर-कंडीशनिंग सिस्टम का औपचारिक उद्घाटन 20 दिसंबर को दोपहर 3:00 बजे गोरज स्थित मुनि सेवा आश्रम वडोदरा में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट लगभग 26 टन वज़न और करीब 10 मंज़िल ऊँचाई वाले देश के सबसे बड़े सोलर डिश पर आधारित है।

यह लैंडमार्क परियोजना अपार इंडस्ट्रीज की CSR फंडिंग, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे पियर के वित्तीय सहयोग और सनराइज़ CSP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी विशेषज्ञता से साकार हुई है। यह सिस्टम सोलर थर्मल एनर्जी और वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन (VAM) तकनीक पर आधारित है तथा दुनिया के सबसे बड़े सोलर कंसंट्रेटर ‘BIG DISH’ से संचालित होता है।

पिछले 45 वर्षों से मुनि सेवा आश्रम स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत की सेवा कर रहा है। आश्रम ने पूर्व में सोलर और बायोमास आधारित कूलिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक संचालित किया है। अस्पताल की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए अब अत्याधुनिक BIG DISH तकनीक को अपनाया गया है।

जानकारी के अनुसार, 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित एक BIG DISH, लगभग 100 पारंपरिक सोलर डिश के बराबर कार्य करती है और कम भूमि में स्थापित की जा सकती है। यह प्रणाली 100 टन रेफ्रिजरेशन (TR) की क्षमता प्रदान करती है। वर्तमान में आश्रम में दो BIG DISH कार्यरत हैं, जो किर्लोस्कर के 200 TR VAM चिलर के साथ मिलकर पूरी तरह सोलर आधारित कूलिंग उपलब्ध करा रही हैं।

प्रत्येक BIG DISH सूरजमुखी की तरह सूर्य की दिशा में घूमती है और केवल सौर ऊर्जा का उपयोग कर भाप उत्पन्न करती है। इस परियोजना से बिजली खर्च और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे मरीजों को कम लागत पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आश्रम प्रबंधन का लक्ष्य इस सिस्टम की कुल क्षमता को भविष्य में 400 TR तक बढ़ाने का है। इसके लिए जल्द ही दो और BIG DISH जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही मुनि सेवा आश्रम ग्रामीण भारत में कम-कार्बन और सस्टेनेबल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर होगा।