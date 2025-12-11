लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : युनेस्को सूची में ‘इनटैन्जिबल दीपावली’ शामिल होने पर वडोदरा में 1000 दीपों से सजा बड़ौदा म्यूजियम

राज्यभर में ऐतिहासिक स्मारकों और हेरिटेज स्थलों पर खास रोशनी उत्सव; पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन ने मिलकर आयोजित किए कार्यक्रम

On
वडोदरा : युनेस्को सूची में ‘इनटैन्जिबल दीपावली’ शामिल होने पर वडोदरा में 1000 दीपों से सजा बड़ौदा म्यूजियम

जैसे ही भारत के दिवाली उत्सव को यूनेस्को की इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में “इनटैन्जिबल दीपावली” के रूप में मान्यता मिली, पूरे गुजरात में उत्सव का माहौल छा गया। इसी कड़ी में वडोदरा जिले में बड़ौदा म्यूजियम परिसर को 1000 से अधिक दीपों की रोशनी से जगमग कर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। रंगोली, आकर्षक लाइटिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण रहीं।

यूनेस्को की मान्यता के बाद गुजरात की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने पूरे राज्य में “इनटैन्जिबल दीपावली” के रूप में विशेष उत्सव मनाने की पहल की। जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से विभिन्न जिलों में ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक केंद्रों और हेरिटेज स्थलों पर हज़ारों दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक दीपावली का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जा रहा है।

गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर, रणकी वाव, अडालजनी वाव, दांडी कुटीर, शर्मिष्ठा झील, ऊपरकोट, पोरबंदर गांधी स्मृति, धोलावीरा, घोरडो रणोत्सव स्थल सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों पर विशेष रोशनी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वडोदरा जिले में आयोजित समारोह के दौरान बड़ौदा म्यूजियम में सजे 1000 दीपों की जगमगाहट के बीच रंगोली, लाइट डेकोरेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने स्थानीय पर्यटकों और आगंतुकों को दीपोत्सव की अद्भुत अनुभूति कराई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा के वैभव–आस्था पटेल की बड़ी सफलता: एरोपोनिक टेक्नोलॉजी से प्रीमियम कश्मीरी मोगरा केसर की खेती

वडोदरा के वैभव–आस्था पटेल की बड़ी सफलता: एरोपोनिक टेक्नोलॉजी से प्रीमियम कश्मीरी मोगरा केसर की खेती

पारुल यूनिवर्सिटी ने की अपने इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की सफलतापूर्वक मेज़बानी

पारुल यूनिवर्सिटी ने की अपने इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की सफलतापूर्वक मेज़बानी

वडोदरा : स्वच्छ सर्वेक्षण पर वडोदरा ज़ोन रीजनल थिंक टैंक आयोजित, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नगरपालिकाओं को सम्मान

वडोदरा : स्वच्छ सर्वेक्षण पर वडोदरा ज़ोन रीजनल थिंक टैंक आयोजित, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नगरपालिकाओं को सम्मान

ऑपरेशन सिंदूर शांति की भाषा नहीं समझने वालों को भारत के करारा जवाब का प्रमाण: राजनाथ

ऑपरेशन सिंदूर शांति की भाषा नहीं समझने वालों को भारत के करारा जवाब का प्रमाण: राजनाथ