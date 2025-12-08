वडोदरा शहर और जिले में लेप्रोसी सर्च कैंपेन शुरू, पहले दिन 37,648 घरों का सर्वे

वडोदरा शहर और जिले में लेप्रोसी (कुष्ठ रोग) के मरीजों की पहचान और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एक विशेष लेप्रोसी पेशेंट सर्च कैंपेन की शुरुआत की गई है। यह अभियान 8 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक कुल 14 दिनों तक चलेगा। अभियान के तहत तय की गई टीमें घर-घर जाकर लोगों को लेप्रोसी के लक्षणों के प्रति जागरूक करेंगी और परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक जांच की जाएगी।

सोमवार को अभियान के पहले ही दिन हेल्थ डिपार्टमेंट की विभिन्न टीमों ने 37,648 घरों का दौरा कर लगभग 1,58,069 लोगों की आबादी का सर्वे किया। इस दौरान 601 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से 187 मरीजों की आगे की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

लेप्रोसी सर्च कैंपेन के तहत वडोदरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से अगले 14 दिनों में कुल 1,982 टीमें बनाई गई हैं, जो करीब 7,70,027 घरों में जाकर लगभग 24,98,999 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। अभियान के दौरान 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

इस अभियान में आशा वर्कर और पुरुष वॉलंटियर को प्रतिदिन 75 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा नए मरीजों की पहचान और भर्ती पर आशा वर्कर को निर्धारित इंसेंटिव राशि भी प्रदान की जाएगी। मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (महिला एवं पुरुष) से लेकर चीफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तक सभी स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी पूरे अभियान की गाइडेंस और सुपरविजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि समय रहते लेप्रोसी मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज से जोड़ा जाए ताकि इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके।