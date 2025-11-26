लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत की धमाकेदार जीत

पश्चिम रेलवे की खिलाड़ी सोनाली शिंगटे ने राइट रेडर के रूप में दिखाया शानदार खेल, टीम इंडिया को दिलाया स्वर्ण

On
वडोदरा : महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत की धमाकेदार जीत

ढाका, बांग्लादेश में 17 से 24 नवंबर 2025 तक आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी विश्व कप में भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को मात देकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। यह जीत न सिर्फ भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि पश्चिम रेलवे के लिए भी विशेष उपलब्धि साबित हुई है। यह जानकारी पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल ने दी है। 

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर (Dy CTI) के रूप में कार्यरत सोनाली शिंगटे ने भारतीय टीम की राइट रेडर के तौर पर पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी रेड्स में दिखी फुर्ती, आत्मविश्वास और सटीकता ने बार-बार टीम को बढ़त दिलाई और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पश्चिम रेलवे ने सोनाली शिंगटे की इस उपलब्धि को पूरे रेलवे परिवार के लिए गर्व का विषय बताया है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि उनका समर्पण और प्रदर्शन न केवल भारतीय महिला कबड्डी टीम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, बल्कि पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों और देशभर के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता है। पश्चिम रेलवे ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को शानदार जीत की हार्दिक बधाई देते हुए सोनाली शिंगटे के प्रेरणादायी प्रदर्शन को सलाम किया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : एसजीएफआई राज्य स्तरीय बास्केटबॉल में वडोदरा का जलवा

वडोदरा : एसजीएफआई राज्य स्तरीय बास्केटबॉल में वडोदरा का जलवा

वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग की पहल—संरक्षा जागरूकता और सुरक्षित ट्रेन संचालन पर केंद्रित कार्यक्रम

वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग की पहल—संरक्षा जागरूकता और सुरक्षित ट्रेन संचालन पर केंद्रित कार्यक्रम

वडोदरा : नेचुरल खेती से मिर्च उत्पादन: मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने का टिकाऊ तरीका

वडोदरा : नेचुरल खेती से मिर्च उत्पादन: मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने का टिकाऊ तरीका

वडोदरा के सयाजीगंज में 'सरदार @ 150: एकता मार्च' का भव्य आयोजन

वडोदरा के सयाजीगंज में 'सरदार @ 150: एकता मार्च' का भव्य आयोजन