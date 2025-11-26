वडोदरा : महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत की धमाकेदार जीत

ढाका, बांग्लादेश में 17 से 24 नवंबर 2025 तक आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी विश्व कप में भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को मात देकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया। यह जीत न सिर्फ भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि पश्चिम रेलवे के लिए भी विशेष उपलब्धि साबित हुई है। यह जानकारी पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल ने दी है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर (Dy CTI) के रूप में कार्यरत सोनाली शिंगटे ने भारतीय टीम की राइट रेडर के तौर पर पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी रेड्स में दिखी फुर्ती, आत्मविश्वास और सटीकता ने बार-बार टीम को बढ़त दिलाई और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पश्चिम रेलवे ने सोनाली शिंगटे की इस उपलब्धि को पूरे रेलवे परिवार के लिए गर्व का विषय बताया है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि उनका समर्पण और प्रदर्शन न केवल भारतीय महिला कबड्डी टीम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, बल्कि पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों और देशभर के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता है। पश्चिम रेलवे ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को शानदार जीत की हार्दिक बधाई देते हुए सोनाली शिंगटे के प्रेरणादायी प्रदर्शन को सलाम किया है।