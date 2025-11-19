लोकतेज WhatsApp channel
वडोदरा : एसजीएफआई राज्य स्तरीय बास्केटबॉल में वडोदरा का जलवा

भाई अंडर-17 और बहन अंडर-14 टीमों ने जीता खिताब, अन्य वर्गों में भी शानदार प्रदर्शन

पाटण में हाल ही में आयोजित एसजीएफआई राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में वडोदरा शहर की टीमों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई आयु वर्गों में अपना दबदबा कायम रखा। भाई अंडर-17 और बहन अंडर-14 टीमों ने अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज कर प्रथम स्थान हासिल किया।

भाई अंडर-14 टीम ने भी उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भाई अंडर-19 टीम चौथे स्थान पर रही। भाई अंडर-17 टीम ने फाइनल में मेजबान पाटण को हराकर गोल्ड मेडल जीता, वहीं बहन अंडर-14 टीम ने भावनगर को मात देकर खिताब अपने नाम किया।

बीआरजी समूह के खेल निदेशक और संयोजक डॉ. अर्जुन सिंह मकवाना ने बताया कि वडोदरा के सभी स्कूलों में बास्केटबॉल कोर्ट की सुव्यवस्थित सुविधा उपलब्ध है और अनुभवी कोचों द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी सतत प्रशिक्षण और संरचना के कारण शहर से हर वर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं।

डॉ. मकवाना ने यह भी कहा कि वडोदरा शहर की टीमें पिछले कई वर्षों से खेल महाकुंभ सहित एसजीएफआई, सीबीएसई और अन्य प्रतियोगिताओं में लगातार शीर्ष स्थान हासिल कर रही हैं। प्रतियोगिताओं के दौरान वे स्वयं तथा वडोदरा के विभिन्न स्कूलों के कोच खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे।

