वडोदरा : गुजरात ऊर्जा विभाग ने लॉन्च किया ‘ऊर्जा संवर्द्धनम’ पोर्टल, अब आँकड़ों के आधार पर बनेगी भविष्य की ऊर्जा योजना

गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल ने वडोदरा में राज्य के बिजली विभाग के लिए क्रांतिकारी माने जा रहे ऊर्जा संवर्द्धनम वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल बिजली उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं द्वारा होने वाली बिजली खपत तक के सभी महत्वपूर्ण आँकड़ों को एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा और भविष्य की ऊर्जा योजना निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।

उद्घाटन समारोह में मंत्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार दीर्घकालिक विकास मॉडल पर काम कर रही है और ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को तेजी से अपनाया जा रहा है। विज संवर्द्धनम पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने बताया कि पोर्टल पर राज्य के सभी सब-स्टेशनों, उप-मंडलों और उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी दर्ज की गई है। किस क्षेत्र में किस समय कितनी बिजली की खपत होती है, इसका रियल-टाइम डेटा पोर्टल पर आसानी से देखा जा सकेगा। ग्राहक सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पोर्टल पर बिजली लाइन कब और कितनी देर के लिए ट्रिप हुई, बिजली सप्लाई कब बंद रही और कितनी देर तक, उपभोक्ता की बिजली खपत से जुड़े आँकड़े का डेटा भी उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही, ऊर्जा संवर्द्धनम पोर्टल योजना निर्माण में भी अहम साबित होगा। डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि भविष्य में किस क्षेत्र में कितनी बिजली की मांग बढ़ेगी। इस पूर्वानुमान के आधार पर नए सब-स्टेशन, नई लाइनें और अन्य बुनियादी ढाँचे की योजना तैयार की जा सकेगी। मंत्री पटेल ने कहा कि आगे चलकर ऊर्जा उत्पादन से जुड़े आँकड़े भी इस पोर्टल से जोड़े जाएंगे ताकि नए ऊर्जा स्रोतों और वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जा सके।