वड़ोदरा

वडोदरा : सेंट्रल गुजरात जोन में 1878 आंगनवाड़ी वर्कर व तेडागर बहनों को मिले नियुक्ति पत्र

महिला एवं बाल विकास विभाग का भर्ती कार्यक्रम संपन्न, बच्चों और माताओं के पोषण व विकास को मिलेगा नया बल

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेंट्रल गुजरात जोन में आंगनवाड़ी केंद्रों की रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वडोदरा शहर सहित सेंट्रल गुजरात के विभिन्न जिलों में चयनित कुल 1878 आंगनवाड़ी वर्कर और तेडागर बहनों को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

यह नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य निरीक्षक बालकृष्णभाई शुक्ला एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

वडोदरा महानगर पालिका क्षेत्र के साथ दाहोद, पंचमहल, आणंद, महिसागर, छोटा उदयपुर और खेड़ा—इन आठ जिलों की नव नियुक्त आंगनवाड़ी एवं तेडागर बहनों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सभी बहनों ने खुशी व्यक्त की और बच्चों, माताओं तथा किशोरियों की देखभाल के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और मां के बाद आंगनवाड़ी बहनें ही उनके स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य की सच्ची संरक्षक होती हैं। इसी भाव से उन्हें ‘यशोदा माता’ की संज्ञा दी गई। सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से ज़िम्मेदारीपूर्वक कार्य करने और ‘हेल्दी इंडिया’ के संकल्प को साकार करने में सहयोग देने की अपेक्षा जताई गई।

इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मचारियों को बाल विकास, पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण और शहरी स्तर पर आंगनवाड़ी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के साथ-साथ समग्र विकास को नई दिशा देगी।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती पिंकीबेन सोनी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन डॉ. शीतल मिस्त्री, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्रीबा महिडा, जिला विकास अधिकारी श्रीमती ममता हिरपरा, जिला पंचायत कार्यकारी अध्यक्ष नीलेश पुराणी सहित अन्य गणमान्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Tags: Vadodara

