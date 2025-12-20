सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आगाज 

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को धुले (महाराष्ट्र) में आयोजित की रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका के नेतृत्व में अग्रवाल संगठन सूरत, गुजरात के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए हैं।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन सूरत के अध्यक्ष सचिन सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संगठन की भावी दिशा और समाजहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सूरत के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल दारुका, पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, सुधीर हलवासिया, दीपक बंका, शंकरलाल गोयल, अशोक मुरारका, गिरधारी अग्रवाल, बॉबी बंसल, श्यामसुंदर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, नरेश सराफ सहित महिला संगठन से सुनीता अग्रवाल, शैलजा शंघई, सीमा अग्रवाल, अनीता भालोठिया, सरिता अग्रवाल, निधि टिबरेवाल, ममता अग्रवाल, मिनी बंसल, ऊषा दारुका एवं अन्य सदस्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने बताया कि बैठक में समाज के विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए वैवाहिक बायोडाटा बैंक की स्थापना, प्री-वेडिंग शूट पर रोक, मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सीमित खर्च में अग्रसेन कन्या विवाह योजना, वैवाहिक संबंध विच्छेद एवं सामाजिक विवादों के समाधान हेतु अग्र पंचायत के गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों को सामूहिक रूप से आयोजित करने तथा ‘हम पांच योजना’ के अंतर्गत दो से अधिक बच्चों के जन्म पर दंपतियों को प्रोत्साहित करने जैसे प्रस्तावों पर भी मंथन होगा।

उन्होंने आगे बताया कि देशभर की अग्रवाल संस्थाओं, अग्रवाल संस्थानों और अग्रवाल परिवारों की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रसेन अग्रोहा अग्रवाल फाउंडेशन पंजीकरण अभियान पर भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में समाजोपयोगी विषयों पर गहन विचार-विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

यह बैठक धुले अग्रवाल समाज एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन के आतिथ्य में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित हैं।