सूरत

सूरत : आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत की अनोखी पहल, टेक्सटाइल के धुरंधरों का होगा सम्मान

‘बिजनेस आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर’ समारोह में 13 राज्यों के व्यापारी होंगे शामिल, अभिनेत्री भाग्यश्री रहेंगी विशेष अतिथि

आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत की ओर से देशभर के प्रमुख टेक्सटाइल व्यापारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की गई है। एसोसिएशन द्वारा “बिजनेस आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर” का आयोजन अवध उटोपिया, डुमस रोड सूरत में आगामी 28 दिसंबर 2025 को सायं 6 बजे से किया जाएगा। जिसके अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड समारोह का आयोजन आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत  ‘आकाश’ संस्था के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल हैं।

इस समारोह में देश के 13 राज्यों से चुनिंदा और अग्रणी टेक्सटाइल व्यापारी भाग लेंगे। आयोजन न केवल उद्योग से जुड़े लोगों को आपसी अनुभव साझा करने का अवसर देगा, बल्कि नए व्यावसायिक अवसरों और नेटवर्किंग के लिए भी एक प्रभावी मंच साबित होगा।

समारोह को और आकर्षक बनाने के लिए फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री भाग्यश्री विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। वह आकाश के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल के साथ मिलकर विजेता व्यापारियों को सम्मानित करेंगी। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता अमन, ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से प्रसिद्ध हास्य कवि गौरव शर्मा तथा म्यूजिक इंडस्ट्री की उन्नति शाह अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगे।

गौरतलब है कि प्रहलाद अग्रवाल ने तीन वर्ष पूर्व आकाश में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। उनके नेतृत्व में टेक्सटाइल व्यापार को नई दिशा देने के प्रयास किए गए। विशेष रूप से पेमेंट और व्यावसायिक विवादों के मामलों में सख्त कदम उठाते हुए 150 से अधिक डिफॉल्टर व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, वहीं हजारों मामलों में  करोड़ों रुपये  की राशि व्यापारियों को वापस दिलाई गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण व्यापारिक नीतियों को भी स्पष्ट किया गया।

उसी क्रम में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से “बिजनेस आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर” की शुरुआत की गई है। आयोजकों को उम्मीद है कि यह समारोह टेक्सटाइल उद्योग के विकास और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

