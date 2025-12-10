सूरत : राजस्थान के मंत्री ने लंपी बीमारी हेतु सूरत से भेजी गई होम्योपैथिक दवा की सराहना की

सूरत से राजस्थान प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने हेतु जयपुर पहुंचे राजस्थान फाउंडेशन सूरत डेलिगेशन ने मंगलवार सुबह राजस्थान के गृह एवं गोपालक मंत्री जवाहर सिंह बेढम से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रदेश में गायों में फैल रही लंपी बीमारी पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस अवसर पर डेलिगेशन ने मंत्री को बताया कि सूरत की पारीक विकास ट्रस्ट और समत्वम फाउंडेशन द्वारा डॉ. हेतल भायाणी के मार्गदर्शन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लंपी रोग से बचाव और उपचार हेतु लाखों खुराक होम्योपैथिक दवा भेजी गई है।

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार दवा एवं सहायता भेजते रहने का अनुरोध किया और कहा कि सरकार ऐसे सामाजिक सहयोग का स्वागत करती है। मुलाकात के दौरान संस्था के प्रतिनिधि विक्रम सिंह शेखावत, रामअवतार पारीक, रतन सिंह गुर्जर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।