लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : राजस्थान के मंत्री ने लंपी बीमारी हेतु सूरत से भेजी गई होम्योपैथिक दवा की सराहना की

राजस्थान फाउंडेशन सूरत डेलिगेशन ने जयपुर में मंत्री जवाहर सिंह बेढम से की सौहार्दपूर्ण मुलाकात

On
सूरत : राजस्थान के मंत्री ने लंपी बीमारी हेतु सूरत से भेजी गई होम्योपैथिक दवा की सराहना की

सूरत से राजस्थान प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने हेतु जयपुर पहुंचे राजस्थान फाउंडेशन सूरत डेलिगेशन ने मंगलवार सुबह राजस्थान के गृह एवं गोपालक मंत्री जवाहर सिंह बेढम से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रदेश में गायों में फैल रही लंपी बीमारी पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस अवसर पर डेलिगेशन ने मंत्री को बताया कि सूरत की पारीक विकास ट्रस्ट और समत्वम फाउंडेशन द्वारा डॉ. हेतल भायाणी के मार्गदर्शन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में लंपी रोग से बचाव और उपचार हेतु लाखों खुराक होम्योपैथिक दवा भेजी गई है।

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार दवा एवं सहायता भेजते रहने का अनुरोध किया और कहा कि सरकार ऐसे सामाजिक सहयोग का स्वागत करती है। मुलाकात के दौरान संस्था के प्रतिनिधि विक्रम सिंह शेखावत, रामअवतार पारीक, रतन सिंह गुर्जर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर

सूरत : विश्व दिव्यांग दिवस पर अंधजन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर

अब सूरतवासियों को मिलेगा कर्नाटक के मशहूर बेन्ने डोसे का असली स्वाद, पहला ‘दावणगेरे स्टाइल’ डीवीजी बेन्ने डोसा रेस्टोरेंट शुरू

अब सूरतवासियों को मिलेगा कर्नाटक के मशहूर बेन्ने डोसे का असली स्वाद, पहला ‘दावणगेरे स्टाइल’ डीवीजी बेन्ने डोसा रेस्टोरेंट शुरू

सूरत : SDCA क्लब में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट तीन मंज़िला ‘अल्ट्रा-मॉडर्न’ जिम का उद्घाटन

सूरत : SDCA क्लब में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट तीन मंज़िला ‘अल्ट्रा-मॉडर्न’ जिम का उद्घाटन

सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता जयंती उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न

सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता जयंती उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न