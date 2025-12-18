सूरत : मेयर दक्षेश मावाणी का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, चौटा बाजार में सख्त चेतावनी

सूरत। मेयर दक्षेश मावाणी अब शहर में बढ़ते अतिक्रमण दबाव (अवैध ठेले-फेरी) और गंदगी को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वराछा के बाद अब मेयर ने सूरत के ऐतिहासिक चौटा बाजार और कोट इलाके में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है।

मेयर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि किसी दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने रेहडी, ठेले और फेरी वालों को बैठने दिया, तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा।

दरअसल, हाल ही में भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष नितिन भजियावाला ने मेयर को पत्र लिखकर सवाल उठाया था कि जब वराछा में अतिक्रमण रेहडी, लारी ठेले वालों का दबाव हटाए जा सकते हैं, तो चौटा बाजार में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

इस पत्र के बाद मेयर ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए गुरुवार को अचानक पुलिस कमिश्नर और सूरत नगर निगम की टीम के साथ चौटा बाजार का दौरा किया। मौके पर मेयर ने खुद माइक संभालकर प्रेशर वालों और दुकानदारों को सख्त लहजे में समझाया।

दुकानदारों को संबोधित करते हुए मेयर दक्षेश मावाणी ने कहा, “हम समझाने आए हैं, जबरदस्ती करने नहीं। किसी भी ठेलेवाले या चटाई लगाकर सामान बेचने वालों को अपनी दुकान के सामने बैठने मत दीजिए। यदि आपकी दुकान के सामने दबाव पाया गया, तो नगर निगम की टीम सीधे आपकी दुकान सील करेगी।”

मेयर ने घोषणा की कि चौटा बाजार की चारों दिशाओं में हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी नगर निगम के कंट्रोल रूम से की जाएगी। यदि कैमरों में दबाव या अतिक्रमण नजर आया, तो पुलिस और निगम की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।

चौटा बाजार में फैली गंदगी देखकर मेयर ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि सूरत पूरे देश में सफाई में पहले नंबर पर है, फिर भी यहां सड़कों पर कचरे के ढेर दिखाई देना चिंता का विषय है। मेयर ने कहा कि अगर दुकानों के सामने ग्राहक कचरा फेंकते हैं, तो उन्हें रोकना दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है।

अंत में मेयर ने दुकानदारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी का व्यापार बंद कराना नहीं है। “आप शांति से अपना काम करें, सूरत नगर निगम आपके साथ है, लेकिन सड़क खुली रखना जरूरी है। पूरी सड़क को ब्लॉक करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”