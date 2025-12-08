लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर डिजिटाइजेशन 100% पूरा

कुल 35.90 लाख वोटरों के फॉर्म मिले; 12.68 लाख वोटर ASD कैटेगरी में दर्ज, 10 दिसंबर को बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर स्वीकार करेंगे फॉर्म

सूरत। जिले के सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) डिजिटाइजेशन का काम 100% पूरा हो गया है। सूरत में रजिस्टर्ड कुल 48,73,512 वोटरों में से 73.68% यानी 35,90,896 वोटर अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

जिन 12,68,986 वोटरों ने फॉर्म वापस नहीं किए, उन्हें एएसडी (Absent–Shifted–Death) कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। इनमें से 1,45,460 वोटरों की मृत्यु, 8,70,958 वोटर स्थायी रूप से माइग्रेट,1,29,346 वोटर घर पर उपलब्ध नहीं हो पाए बताए गए हैं।

इन एएसडीवोटरों की विधानसभावार सूची सूरत कलेक्ट्रेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है :
https://surat.nic.in/sir-list-of-absent-shifted-dead-voters-of-surat-district/

सूरत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन वोटरों ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे 9, 10 और 11 दिसंबर को अपने बीएलओ के पास फॉर्म जमा करा सकते हैं।

10 दिसंबर को बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोई भी वोटर अपनी जानकारी अपडेट कर सके।

अगर फॉर्म समय पर जमा नहीं किया गया, तो वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हालांकि, अंतिम अवसर के रूप में, 16 दिसंबर को फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के बाद भी वोटर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि एन्यूमरेशन से लेकर डिजिटाइजेशन तक की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई। घर-घर जाकर फॉर्म वितरण और संग्रहण के बाद, संबंधित डेटा को पूरी तरह डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित किया गया है।

