सूरत : टेक्सटाइल मार्केटों में सुरक्षा सर्वोपरि,फोस्टा ने फायर सेफ्टी को लेकर आयोजित की महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के कार्यालय में आज शाम 5 बजे फायर सेफ्टी एवं अग्नि-निवारण से संबंधित तकनीकी विषयों पर एक महत्वपूर्ण बैठक का सफल आयोजन किया गया।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल मार्केट, गोदामों और व्यावसायिक परिसरों को आग जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित बनाना था। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में फायर सेफ्टी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ और रिटायर्ड डिवीजनल फायर ऑफिसर ओमप्रकाश मिश्रा तथा उनके फायर अटेंडेंट कार्तिक शुक्ला उपस्थित रहे।

विशेषज्ञों ने आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम के उपयोग और सुरक्षा मानकों के पालन पर विस्तार से जानकारी दी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने गोदामों और संकीर्ण मार्केट क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी सावधानियां साझा कीं। बैठक के दौरान सुरक्षा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया। एक व्यापारी ने सलाह दी कि

"फायर विभाग द्वारा सभी मार्केटों में वर्ष में दो बार पंप और पूरे फायर सिस्टम की जांच की जानी चाहिए। इस जांच का वीडियो बनाकर सूरत महानगरपालिका में जमा कराना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपातकाल के समय सिस्टम पूरी तरह कार्यरत है।"

बैठक में फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम, पूर्व अध्यक्ष सांवरमल जी बुधिया, एसोसिएशन के विभिन्न डायरेक्टर्स, मार्केट अग्रणी और मैनेजर मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने फायर सेफ्टी को लेकर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और इस बात पर बल दिया कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

फोस्टा का निरंतर प्रयास है कि सूरत के कपड़ा व्यापार क्षेत्र में न केवल व्यापार बढ़े, बल्कि एक सुरक्षित और संरक्षित व्यावसायिक वातावरण भी सुनिश्चित हो सके।