सूरत : 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की पहल, 4 साल की बच्ची को सुरक्षित परिवार तक पहुँचाया

सूरत। 181 अभयम महिला हेल्पलाइन राज्यभर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिन-रात काम करती है। इसी सेवा भाव का उदाहरण बुधवार को तब देखने मिला, जब एक अनजान व्यक्ति ने 181 हेल्पलाइन पर फोन कर बताया कि उसे एक 4 साल की बच्ची अकेली बैठी मिली है।

कॉल मिलते ही कतारगाम 181 अभयम टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि बच्ची लगभग एक घंटे से दुकान के पास अकेली बैठी थी।

टीम ने बच्ची से प्यार से बात की, जहाँ उसने अपना नाम जानवीबेन (बदला हुआ नाम) बताया। बच्ची ने कहा कि वह कापोद्रा इलाके में रहती है, पिता काम पर गए थे, और वह घर से कैसे निकली उसे याद नहीं।

इसके बाद 181 टीम बच्ची को नज़दीकी सोसायटी में ले गई और पूछताछ शुरू की। कुछ समय की खोजबीन के बाद टीम बच्ची की मां तक पहुंची। मां ने बताया कि वह काम पर गई थी और बच्ची को अपने देवर के बेटे के पास छोड़कर गई थी। इसी दौरान बच्ची वहाँ से निकल गई।

टीम ने मां को सलाह दी कि वह बच्ची की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, उसे अकेले न छोड़ें, और ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। साथ ही 181 महिला हेल्पलाइन की सेवाओं और महत्व के बारे में भी जागरूक किया।

बच्ची को सुरक्षित पाकर उसकी मां ने 181 अभयम टीम का आभार व्यक्त किया।