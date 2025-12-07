सूरत : ‘वारकरी रत्न पुरस्कार 2025’से भगवान महाराज पाटील सम्मानित

सूरत, गुजरात : वै. श्री गुरु मोठे बाबा की पुण्यतिथि पर दिए जाने वाले “वारकरी रत्न पुरस्कार – गुजरात 2025” के लिए इस वर्ष भगवान महाराज पाटिल (सूरत) का चयन किया गया है।



महाराष्ट्र के कोळपिंप्री, ता. पारोळा, जि. जळगाव (महाराष्ट्र) में 1955 में जन्मे पाटील महाराज पिछले कई दशकों से गुजरात में रहकर वारकरी परंपरा, संत विचारधारा और सामाजिक सेवा में सक्रिय हैं।

वे आषाढ़ी–कार्तिकी वारी में निरंतर भाग लेते रहे हैं और संत ज्ञानेश्वर–तुकाराम की पालकी यात्राओं में 21सालो पैदल पंढरपुर यात्रा कर चुके हैं।

वारकरी समुदाय ने उनकी निष्ठा, समाज सेवा, कीर्तन परंपरा और भक्ति प्रचार को देखते हुए उन्हें आदर्श सेवक बताया है।

सूरत में आयोजित समारोह में श्री गुरु मोटे बाबा वारकरी युवा प्रतिष्ठान,सुरत गुजरात समिति और गुरूदेव भक्त परिवार एवं समस्त वारकरी परिवार द्वारा उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।