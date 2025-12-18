राजकोट जिले के 2.41 लाख से अधिक किसानों ने कृषि राहत पैकेज के लिए किया आवेदन

राज्य सरकार द्वारा बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से घोषित कृषि राहत पैकेज के तहत राजकोट जिले में बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के कुल 2,41,466 प्रभावित किसानों ने फसल नुकसान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 17 दिसंबर तक 2,39,215 आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 665 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि सीधे आवेदक किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जा चुकी है। शेष आवेदनों का सत्यापन कार्य भी लगातार जारी है।

उल्लेखनीय है कि कृषि राहत पैकेज का लाभ देने के लिए राजकोट जिले की सभी ग्राम पंचायतों में नियमों के अनुसार प्रभावित किसानों से VCE के माध्यम से आवेदन लेने की प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जिले के सभी 652 प्रभावित गांवों को कवर किया गया है।

आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन ग्राम सेवकों एवं तालुका स्तर के कर्मयोगियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 99 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष आवेदनों का कार्य दिन-रात निरंतर चल रहा है। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होते ही पात्र किसानों को फसल नुकसान सहायता की राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।

यह जानकारी राजकोट जिला कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई है। साथ ही जिला कृषि अधिकारी ने उन किसानों से अपील की है, जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है या अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे शीघ्र आधार सीडिंग एवं DBT प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि सहायता राशि बिना किसी बाधा के उनके खाते में जमा की जा सके।