सूरत : सेवा कार्यों के साथ मनाया गया भाजपा नेता अनिमेषभाई माली जी का जन्मदिन

सूरत। सूरत महानगर भारतीय जनता पार्टी के बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष अनिमेषभाई मालीजी ने अपना जन्मदिन समाजसेवा की विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया।

इस अवसर पर उन्होंने गंगा स्वरूप बहनों को अनाज वितरित किया, दिव्यांग भाई-बहनों की वॉलीबॉल टीम को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को फल और बिस्किट बांटे।

इसके अलावा मोटा वराछा गांव स्थित प्राचीन खत्री दादा मंदिर की रंगाई का कार्य भी उनके द्वारा करवाया गया। जन्मदिन के अवसर पर किए गए इन सेवा कार्यों से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया।

इस मौके पर अनिमेषभाई मालीजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और सेवा ही संगठन की मूल भावना है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों द्वारा दिए गए सरप्राइज और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने सेवा गतिविधियों में भाग लेकर सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।