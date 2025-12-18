लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सेवा कार्यों के साथ मनाया गया भाजपा नेता अनिमेषभाई माली जी का जन्मदिन

गंगा स्वरूप बहनों को अनाज, दिव्यांग खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, आंगनवाड़ी बच्चों को फल-बिस्किट वितरण

On
सूरत : सेवा कार्यों के साथ मनाया गया भाजपा नेता अनिमेषभाई माली जी का जन्मदिन

सूरत। सूरत महानगर भारतीय जनता पार्टी के बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष अनिमेषभाई मालीजी ने अपना जन्मदिन समाजसेवा की विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया।

इस अवसर पर उन्होंने गंगा स्वरूप बहनों को अनाज वितरित किया, दिव्यांग भाई-बहनों की वॉलीबॉल टीम को आर्थिक सहायता प्रदान की तथा आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को फल और बिस्किट बांटे।

इसके अलावा मोटा वराछा गांव स्थित प्राचीन खत्री दादा मंदिर की रंगाई का कार्य भी उनके द्वारा करवाया गया। जन्मदिन के अवसर पर किए गए इन सेवा कार्यों से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया।

इस मौके पर अनिमेषभाई मालीजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और सेवा ही संगठन की मूल भावना है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों द्वारा दिए गए सरप्राइज और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने सेवा गतिविधियों में भाग लेकर सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता महोत्सव–2025 के तहत ऑनलाइन परीक्षा संपन्न

सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता महोत्सव–2025 के तहत ऑनलाइन परीक्षा संपन्न

सूरत : इन्वेस्टमेंट का नया ज़रिया — चैंबर ऑफ़ कॉमर्स में SIF पर जानकारीपूर्ण सेशन आयोजित

सूरत : इन्वेस्टमेंट का नया ज़रिया — चैंबर ऑफ़ कॉमर्स में SIF पर जानकारीपूर्ण सेशन आयोजित

सूरत : भारतीय नौसेना दिवस पर राजस्थान युवा संघ व एस.वी पब्लिक स्कूल ने किया शौर्य को नमन

सूरत : भारतीय नौसेना दिवस पर राजस्थान युवा संघ व एस.वी पब्लिक स्कूल ने किया शौर्य को नमन

सूरत : टेक्सटाइल पर्व का दूसरा दिन, विशेषज्ञों ने दी टेक्सटाइल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल ग्रोथ पर अहम जानकारी

सूरत : टेक्सटाइल पर्व का दूसरा दिन, विशेषज्ञों ने दी टेक्सटाइल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल ग्रोथ पर अहम जानकारी