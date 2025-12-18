सूरत के विवान शाह ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

सूरत। सूरत के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी और मनीत पाहुजा एकेडमी से जुड़े विवान शाह ने बिहार में आयोजित प्रतिष्ठित योनेक्स सनराइज 37वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-13 बॉयज़ सिंगल्स वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान (कांस्य पदक) हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से सूरत और गुजरात को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है।

विवान शाह ने सूरत स्थित मनीत पाहुजा बैडमिंटन अकादमी में दी जा रही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी यह सफलता उनकी मेहनत, लगन और कोचों के मार्गदर्शन का परिणाम है। इस टूर्नामेंट में विवान को रैंकिंग के आधार पर पांचवां स्थान मिला था।

इससे पहले भी विवान कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट में अंडर-13 बॉयज़ सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके अलावा बेंगलुरु में ऑल इंडिया रैंकिंग बॉयज़ डबल्स में विजेता रहे, जबकि गोवा में आयोजित ऑल इंडिया रैंकिंग बॉयज़ डबल्स टूर्नामेंट में उपविजेता रहे हैं।

विवान ने इस सफलता के लिए अपने स्कूल स्कॉलर इंग्लिश अकादमी, डुमस को भी सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।