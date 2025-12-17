सूरत : चौक बाजार में मेट्रो टनल के काम के दौरान 20 फीट गहरी धंसी जमीन, दो इमारतें खाली कराई गईं

सूरत। सूरत शहर के ऐतिहासिक चौक बाजार क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के तहत चल रहे अंडरग्राउंड टनल कार्य के दौरान एक गंभीर हादसा सामने आया है।

शाहपोर और I.P. मिशन स्कूल रोड के बीच टनल खुदाई के दौरान अचानक सड़क धंस गई, जिससे करीब 20 फीट गहरा लैंडस्लाइड हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, शाहपोर साईं बाबा मंदिर और डॉ. नरगिस हदवेद के अस्पताल के पास टनल बोरिंग मशीन (TBM) जब रिहायशी इमारतों के नीचे से गुजर रही थी, तभी जमीन धंस गई। इस दौरान सोसायटी के गेट के पास सीमेंट-कंक्रीट गिरने से बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो गई।

जमीन धंसने के कारण आसपास की इमारतों की नींव कमजोर होने की आशंका जताई गई। एहतियातन प्रशासन ने हाउस नंबर 12/1299 और 12/1311 को खतरनाक घोषित करते हुए तत्काल खाली करा लिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल कार्य के दौरान पहले से ही घरों में झटके महसूस हो रहे थे और अब सड़क धंसने से जान-माल के नुकसान का डर बढ़ गया है।

घटना की सूचना मिलते ही सूरत मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया और आवाजाही रोक दी गई। आगे किसी और धंसाव को रोकने के लिए तुरंत सीमेंट-कंक्रीट भराई का काम शुरू किया गया। साथ ही इमारतों की संरचनात्मक मजबूती की जांच के लिए टेक्निकल टीम तैनात की गई है।

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह की घटना ने मेट्रो टनल निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी शहर के वराछा इलाके में मेट्रो कार्य के दौरान जमीन धंसने और मिट्टी के तरल रूप में बाहर आने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

प्रशासन और मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आगे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है।