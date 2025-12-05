सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, ओएनजीसी सूरत में वार्षिक खेलकूद दिवस का रंगारंग आयोजन

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, ओएनजीसी सूरत में वार्षिक खेलकूद दिवस का भव्य एवं सफल आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं ओएनजीसी सूरत के मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन विभाग) आर.के. मिश्रा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 कृभको के प्राचार्य महेंद्र सिंह तथा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 के प्राचार्य एस.बी. यादव उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। अतिथियों का आगमन विद्यालय के एनसीसी कैडेटों द्वारा कमांड के साथ मंच तक कराया गया, जिसके बाद ध्वजारोहण एवं अतिथि सत्कार हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत एवं प्राचार्य राजेश कुमार के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि खेल गतिविधियों से धैर्य, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है।

इसके पश्चात कोच श्रीमती अनु भाटिया के निर्देशन में खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक स्केटिंग नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया और जमकर तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि आर.के. मिश्रा ने अपने प्रेरक संबोधन में विद्यार्थियों को खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, परिश्रम और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे भी खेलों के माध्यम से ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं।

कार्यक्रम में मशाल प्रज्वलन एवं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्य अतिथि द्वारा खेलकूद दिवस की औपचारिक घोषणा की गई। इसके पश्चात विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेताओं को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं प्राचार्य के कर-कमलों से तात्कालिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का सफल संचालन पीजीटी हिंदी दिलीप कुमार शर्मा एवं प्राथमिक शिक्षक पार्थ शुक्ला ने किया। अंत में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हिम्मत सिंह ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, प्राचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।