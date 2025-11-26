सूरत : विरोध के बीच डीजीवीसीएल की बड़ी प्रगति, दक्षिण गुजरात में 7 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए

सूरत । स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों के विरोध के बीच पावर कंपनी ने चुपचाप अपना काम किया है। अब तक साउथ गुजरात पावर कंपनी ने साउथ गुजरात में 7 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए हैं।

साउथ गुजरात पावर कंपनी ने एक प्रेस नोट में कहा कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक गुजरात में शुरू किए गए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के तहत राज्य के चारों डीस्कोम में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है।

इसके मुताबिक, साउथ गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड में अब तक कुल 7.27 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। साथ ही, पूरे गुजरात में कुल 28.76 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके साथ ही, पावर कंपनी ने यह भी साफ़ किया कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिल ज़्यादा आने की सोच पूरी तरह गलत है। इसके अलावा, कस्टमर्स का भरोसा मज़बूत करने के लिए, अगर कोई कस्टमर चाहे तो स्मार्ट मीटर के साथ चेक (पुराना स्टैटिक) मीटर लगाने की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि कस्टमर खुद दोनों मीटर में दिखाई गई बिजली की खपत की तुलना कर सके।

सूरत के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर के साथ, बिजली की खपत यूनिट के रजिस्ट्रेशन और तुलना के लिए कस्टमर के इंस्टॉलेशन पर चेक मीटर के तौर पर पुराना स्टैटिक मीटर लगाया गया है। जिसमें स्मार्ट मीटर और चेक मीटर में बिजली की खपत यूनिट में कोई अंतर नहीं देखा गया है।

देश भर के दूसरे राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज़ी से शुरू हो गया है। जिसमें पंजाब में 18 लाख, महाराष्ट्र में 75 लाख, उत्तर प्रदेश में 55 लाख, असम में 45 लाख, छत्तीसगढ़ में 30 लाख, मध्य प्रदेश में 28 लाख और दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है।