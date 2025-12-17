लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : BOB ने OVL ओवरसीज को दी 500 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा, गिफ्ट सिटी के जरिए वैश्विक विस्तार को मिलेगी रफ्तार

एकमात्र लीड अरेंजर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने की अंडरराइटिंग; ओएनजीसी विदेश के अंतरराष्ट्रीय परिचालन को मिलेगी मजबूती

सूरत। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी) ने एकमात्र अधिकृत लीड अरेंजर के रूप में कार्य करते हुए, गिफ्ट सिटी में पंजीकृत ओएनजीसी ओवरसीज़ लिमिटेड (ओवीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ओवीएल ओवरसीज़ आईएफएससी लिमिटेड (ओओआईएल) को 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की 5 वर्षीय विदेशी मुद्रा सावधि ऋण सुविधा की अंडरराइटिंग की है।

सावधि ऋण सुविधा प्रदान करने के अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, गिफ़्ट सिटी में बैंक ऑफ़ बड़ौदा और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्री ललित त्यागी, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इस अवसर पर कहा, "500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण की सफल मंजूरी से सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋणों के क्षेत्र में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की क्षमताओं का पता चलता है।

यह ट्रांजेक्शन गिफ्ट सिटी की बढ़ती विशेषज्ञता और भारतीय बैंकों की क्रॉस बॉर्डर फायनांसिंग और ओएनजीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वैश्विक परिचालन में सहयोग करने की क्षमता को दर्शाता है।

हम कॉर्पोरेट वित्त समाधानों की पूरी श्रृंखला की पेशकश करते हुए ओएनजीसी समूह के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री अनुपम अग्रवाल, निदेशक (वित्त), ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कहा, "वैश्विक स्तर पर परिचालन वाली एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय इकाई के रूप में ओएनजीसी विदेश;गिफ्ट सिटी को अपने व्यवसाय वृद्धि की नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखती है।

हमने अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार को सुदृढ़ बनाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए ओवीएल ओवरसीज़ आईएफएससी लिमिटेड (ओओआईएल) को एक केंद्रीकृत ट्रेजरी नर्व सेंटर के रूप में स्थापित किया है।

हम प्रतिस्पर्धी वैश्विक पूंजी तक एक्सेस को सुविधाजनक बनाने में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की भूमिका की सराहना करते हैं, यह साझेदारी स्ट्रेटजीक ऑफशोर फायनांस के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में गिफ्ट सिटी के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।"

बैंक ऑफ बड़ौदा की आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) बैंक की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और भारत के बाहर बैंक की तीसरी सबसे बड़ी शाखा है,जिसके पोर्टफोलियो में सिंडिकेटेड क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग और ट्रेड फायनांस जैसे विभिन्न सेगमेंट शामिल हैं।

बैंक तेजी से विकसित हो रहे गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम में एक अग्रणी और प्रमुख हितधारक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निरंतर लाभ उठा रहा है।

