सूरत

सूरत: पलसाना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के गुबार से छाया अंधेरा

श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में सुबह तड़के हुआ हादसा; दमकल की 10 से अधिक गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

सूरत। बुधवार 17 दिसंबर, 2025 - सूरत के पलसाना इलाके के माखिंगा गांव में स्थित श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। केमिकल की मौजूदगी के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार तड़के जब फैक्ट्री में आग लगी, उस समय वहां ज्वलनशील रसायनों का भारी स्टॉक मौजूद था। रसायनों के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि धुएं के काले गुबार कई किलोमीटर दूर से देखे गए।घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट की 10 से ज्यादा गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं।

आग को आस-पास की अन्य इकाइयों में फैलने से रोकने के लिए आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करा दिया गया और दमकलकर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग की तीव्रता को कम किया।

राहत की खबर यह है कि इस घटना में अब तक किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं मिली है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, जिसके बाद दमकल विभाग ने 'कूलिंग' की प्रक्रिया शुरू की।

फिलहाल, आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की जांच कर रही हैं।

