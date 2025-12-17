लोकतेज WhatsApp channel
गुजरात

एक्मे सोलर ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना में 52 मेगावाट क्षमता को चालू किया

On
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) एक्मे सोलर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थित 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना में 52 मेगावाट क्षमता को चालू कर दिया है।

यह परियोजना उसकी सहायक कंपनी एक्मे इको क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से चालू की जा रही है। बयान के अनुसार ताजा चरण में आठ मेगावाट क्षमता को चालू किया गया है।

इस परियोजना से पैदा हुई बिजली की बिक्री एक्मे इको क्लीन और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत की जाएगी।

इस पवन ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के माध्यम से किया गया है।

