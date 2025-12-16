गुजरात कांग्रेस खेड़ा से ‘जन आक्रोश यात्रा’ के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी

अहमदाबाद, 16 दिसंबर (भाषा) गुजरात में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टी की ‘जन आक्रोश यात्रा’ का दूसरा चरण खेड़ा जिले के फागवेल गांव से 20 दिसंबर को शुरू होगा और छह जनवरी को दाहोद जिले में यह यात्रा समाप्त होगी।

कांग्रसे की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने यहां एक पत्रकार वार्ता में बताया कि लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह यात्रा मध्य गुजरात के सात जिलों - खेड़ा, आणंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, पंचमहल, महिसागर और दाहोद से होकर गुजरेगी।

विपक्षी दल ने उत्तरी गुजरात में 21 नवंबर से तीन दिसंबर के बीच ‘जन आक्रोश यात्रा’ के पहले चरण का आयोजन किया था, जिसमें बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नष्ट होने से नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा देना तथा राज्य में शराब और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री जैसे मुख्य मुद्दे थे।

चावड़ा ने कहा, “अब हम ‘जन आक्रोश यात्रा’ के दूसरे चरण में गुजरात के सात जिलों तक अपनी पहुंच बनाएंगे ताकि किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए जा सके। यह यात्रा 20 दिसंबर को खेड़ा से शुरू होगी और छह जनवरी को दाहोद में समाप्त होगी।’’

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण फसल के खराब होने की समस्या से जूझने वाले किसानों के लिए सात नवंबर को 10 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी और इस घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने यह राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था।

कांग्रेस का कहना है कि किसानों के लिए राहत पैकेज पर्याप्त नहीं था और मुआवजे में बढ़ोतरी होनी चाहिए।