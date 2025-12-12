लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
गुजरात

गुजरात के वलसाड जिले में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरने से पांच लोग घायल

On
गुजरात के वलसाड जिले में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरने से पांच लोग घायल

वलसाड, 12 दिसंबर (भाषा) गुजरात के वलसाड जिले में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन पुल का एक ढांचा गिरने से पांच मजदूर घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह घटना औरंग नदी पर बने पुल की मुख्य बीम (गर्डर) को समतल करने के दौरान पूर्वाह्न करीब 9:15 बजे हुई।

पुलिस अधीक्षक युवराजसिंह जडेजा ने बताया कि मलबे में दबे पांच मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।

जिला प्रशासन ने बताया कि स्थानीय दमकल विभाग ने मलबा हटा दिया और घटना की जांच की जाएगी।

वलसाड के जिलाधिकारी भव्य वर्मा ने बताया कि घायल हुए पांच लोगों में से चार की हालत स्थिर है, जबकि एक को अस्पताल में निगरानी में रखा गया है।

वर्मा ने कहा, "यह दुर्घटना गर्डर के लिए जमीनी स्तर पर भार संतुलन का काम करते समय हुई, जो स्लैब डालने से पहले किया जाता है। सड़क एवं भवन विभाग विस्तृत जांच करेगा और दुर्घटना के सटीक कारण पता लगाएगा।"

अधिकारी ने बताया कि पुल का निर्माण 45 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसके लिए दो साल पहले मंजूरी दी गई थी।

अधिकारी ने कहा कि इसके एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Valsad

Related Posts

ऑपरेशन सिंदूर शांति की भाषा नहीं समझने वालों को भारत के करारा जवाब का प्रमाण: राजनाथ

ऑपरेशन सिंदूर शांति की भाषा नहीं समझने वालों को भारत के करारा जवाब का प्रमाण: राजनाथ

बम की धमकी के बाद इंडिगो की मदीना से हैदराबाद की उड़ान को अहमदाबाद में उतारा गया

बम की धमकी के बाद इंडिगो की मदीना से हैदराबाद की उड़ान को अहमदाबाद में उतारा गया