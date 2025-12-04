लोकतेज WhatsApp channel
गुजरात

बम की धमकी के बाद इंडिगो की मदीना से हैदराबाद की उड़ान को अहमदाबाद में उतारा गया

बम की धमकी के बाद इंडिगो की मदीना से हैदराबाद की उड़ान को अहमदाबाद में उतारा गया

अहमदाबाद, चार दिसंबर (भाषा) सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद आ रही इंडिगो की एक उड़ान को बृहस्पतिवार को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (जोन-4) अतुल बंसल ने बताया कि विमान दोपहर करीब 12:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया और विमान की गहन तलाशी के लिए सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को भी विमान से नीचे उतारा गया।

बंसल ने कहा, "जब उड़ान मदीना से हैदराबाद आ रही थी तो किसी ने इंडिगो को एक ईमेल भेज कर यह दावा किया गया था कि विमान में बम रखा गया है। चूंकि अहमदाबाद सबसे नजदीकी हवाई अड्डा था इसलिए विमान चालक ने एहतियात के तौर पर यहां उतरने का फैसला किया।"

अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की सहायता के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि शुरुआती तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया।

