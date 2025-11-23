लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
अहमदाबाद

गुजरात के मुख्यमंत्री ने लड़की की शादी की वजह से अपना कार्यक्रम स्थल बदला

By Loktej
On
गुजरात के मुख्यमंत्री ने लड़की की शादी की वजह से अपना कार्यक्रम स्थल बदला

अहमदाबाद, 23 नवंबर (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम के स्थल में अंतिम समय में बदलाव का निर्देश दिया ताकि एक परिवार अपनी बेटी की शादी बिना किसी व्यवधान के संपन्न कर सके। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, जामनगर में रहने वाले एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए ‘सिटी टाउन हॉल’ बुक किया था।

उन्होंने बताया कि समारोह की तैयारियां पहले से ही जारी थीं और उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री 24 नवंबर को शहर का दौरा करने वाले हैं और उसी स्थल पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे।

सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले ही शुरू कर दी गई थी, जिससे परिवार में चिंता पैदा हो गई कि ‘टाउन हॉल’ के आसपास प्रतिबंधित पहुंच, पुलिस की तैनाती और कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के कारण शादी समारोह प्रभावित हो सकता है।

परिवार के अनुसार, उनकी चिंताओं से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पटेल ने अपनी टीम को तुरंत कार्यक्रम किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और कहा कि परिवार की चिंता को “हमारी अपनी चिंता माना जाना चाहिए”।

दुल्हन के चाचा बृजेश परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से परिवार से संपर्क किया।

परमार ने कहा, “उन्होंने (भूपेंद्र पटेल ने) हमसे कहा, ‘‘बिल्कुल चिंता मत करिये। टाउन हॉल में तय कार्यक्रम के अनुसार शादी करो। हम अपने कार्यक्रम का स्थान बदल देंगे। उनका आश्वासन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।”

उन्होंने कहा कि शादियों के व्यस्त दिनों में नया स्थान ढूंढ़ना ‘‘लगभग असंभव’’ होता और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से परिवार का ‘बहुत बड़ा बोझ हल्का’ हो गया। परमार ने कहा, “उनका (मुख्यमंत्री का) फोन आने के बाद हम आखिरकार चैन की नींद सो पाए।”

स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिना किसी देरी के स्थानांतरित करने की पुष्टि की और शादी तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Jamnagar Ahmedabad Bhupendra Patel

Related Posts

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

एडवैत एनर्जी ट्रांज़िशन्स का Q2 FY26 लाभ 163% बढ़ा; कंपनी ने विकास हेतु नेतृत्व मजबूत किया

पूरा यकीन है कि भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलेगी : आईओए प्रमुख उषा

पूरा यकीन है कि भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलेगी : आईओए प्रमुख उषा

गुजरात के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास का मैथिल समाज द्वारा सम्मान

गुजरात के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास का मैथिल समाज द्वारा सम्मान

गुजरात एटीएस ने आतंकी हमले की साजिश रच रहे तीन लोगों को पकड़ा, रसायन और हथियार बरामद

गुजरात एटीएस ने आतंकी हमले की साजिश रच रहे तीन लोगों को पकड़ा, रसायन और हथियार बरामद