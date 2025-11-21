पूरा यकीन है कि भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलेगी : आईओए प्रमुख उषा

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा को पूरा यकीन है कि भारत को 26 नवंबर को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा की बैठक के दौरान 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल जायेगी ।

उन्होंने शुक्रवार को कहा ,‘‘ हम कल ग्लास्गो रवाना हो रहे हैं । मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी । दो तीन दिन इंतजर कर लें ।’’

पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की सिफारिश की थी । ग्लास्गो में होने वाली बैठक में अंतिम मंजूरी मिलेगी ।

अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा मेजबानी की दौड़ में है । राष्ट्रमंडल खेल को 2030 में सौ साल भी पूरे होने जा रहे हैं ।

राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने भविष्य में मेजबानी की संभावना के लिये नाइजीरिया के साथ काम करने पर भी सहमति जताई जिसमें 2034 खेलों की मेजबानी की संभावित दावेदारी शामिल है ।

उषा को भारतीय खेलों में आजीवन योगदान के लिये शुक्रवार को यहां 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन ‘‘फिक्की टर्फ 2025’ के दौरान फिक्की आजीवन योगदान पुरस्कार भी दिया गया ।

उषा ने कहा ,‘‘ मुझे इस पुरस्कार को पाने की बहुत खुशी है । मुझे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी । भारतीय खेल तभी आगे बढेंगे जब हम मिलकर आगे बढेंगे ।देश के कोने कोने में प्रतिभायें हैं लेकिन मौके हर बच्चे तक पहुंचने चाहिये । हम यह मार्ग प्रशस्त करके मजबूत तंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें निष्पक्ष चयन हो और विज्ञान, खुराक , मानसिक मजबूती जैसे हर पहलू में मदद मिले ।’’