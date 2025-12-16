सूरत : साढ़े पांच दशक बाद गुरु से मिलकर भावुक हुए पूर्व छात्र

करीब साढ़े पांच दशक बाद अपने गणित शिक्षक से मिलना 1970–75 बैच के पूर्व छात्रों के लिए भावुक और यादगार क्षण बन गया। बुधवार को भटार स्थित विशाल सोसायटी में केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. सी. के. त्रिपाठी के निवास पर उनके पूर्व विद्यार्थियों ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया।

उल्लेखनीय है कि डॉ. सी. के. त्रिपाठी उस समय केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ, सूरत-1 में गणित के अध्यापक थे और बाद में इसी विद्यालय में प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया। इस अवसर पर बेंगलुरु से आनंद राव, बड़ौदा से राजन भट्ट, सूरत से डॉ. जवाहर सूरती, मुंबई से खुर्शीद गांधी एवं इला पटेल तथा पुणे से विनय जोगलेकर सहित अन्य पूर्व छात्र उपस्थित रहे।

मुलाकात के दौरान गुरु और शिष्यों ने पुराने दिनों की यादें ताजा कीं और साथ बिताए गए पलों को साझा किया। पूर्व छात्रों ने कहा कि इतने वर्षों बाद अपने गुरु से मिलना उनके लिए गर्व और अत्यंत आनंद का क्षण है।

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व छात्रों में आनंद राव सीबीएसई के अपने बैच के ऑल इंडिया टॉपर रहे थे, जबकि अन्य विद्यार्थी भी मेधावी रहे हैं। शिक्षा पूर्ण करने के बाद सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पदों पर सेवाएं दीं और अब सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी पूर्व छात्रों की आयु वर्तमान में 65 से 70 वर्ष के बीच है। यह मिलन समारोह गुरु-शिष्य परंपरा की मधुर स्मृतियों और सम्मान की भावना का सजीव उदाहरण बना।