सूरत : होमगार्ड्स स्थापना दिवस व विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा होमगार्ड्स स्थापना दिवस एवं विजय दिवस के अवसर पर वराछा बी-ज़ोन स्थित परेड ग्राउंड में रक्तदान शिविर सहित भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने होमगार्ड्स बल की भूमिका और विजय दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराकर बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

डॉ. शिरोया ने कहा कि विजय दिवस भारत माता के उन सभी वीर सैनिकों को समर्पित है, जिनकी अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण के कारण देश सुरक्षित है। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूतों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

कार्यक्रम में कमांडेंट जनरल, गुजरात राज्य पियूष पटेल तथा स्टाफ ऑफिसर (प्रशासन) मनीष त्रिवेदी ने सभी को विजय दिवस, होमगार्ड्स दिवस की शुभकामनाएँ दीं और रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले 43 रक्तदाताओं की सराहना की।

यह आयोजन लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष लायन किशोरभाई मांगरोलिया, जिला होमगार्ड कार्यालय के सब-इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर जयदीप जी. कातरिया, बी-ज़ोन प्रभारी विजय जेड. राठोड, कंपनी कमांडर जगमल राम, एडवोकेट राजेश दुधात तथा होमगार्ड्स यूनिट के अधिकारी, एन.सी.ओ. और सदस्यों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।