सूरत दौरे पर गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन जे.जे. पटेल से महिला वकीलों की शिष्टाचार भेंट

सूरत। गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन जे.जे. पटेल मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे सूरत सर्किट हाउस पहुंचे। इस अवसर पर सूरत की महिला वकीलों ने उनसे शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत किया और फूलों के गुलदस्ते भेंट कर आभार व्यक्त किया।

महिला वकीलों ने चेयरमैन जे.जे. पटेल द्वारा सूरत में पहली बार LR (लीगल रिप्रेजेंटेटिव) पोस्ट की घोषणा करने, महिला वकीलों की मांगों को तुरंत स्वीकार करने और उनके सवालों को गंभीरता से सुनने के लिए धन्यवाद दिया।

इस मौके पर एडवोकेट प्रीति जोशी, भारती मुखर्जी, संगीता खुंट, चेतना शाह, शीला पटेल, अंजना राठौड़ सहित अन्य महिला वकील उपस्थित रहीं। महिला वकीलों ने कहा कि जे.जे. पटेल के इन फैसलों से बार और खासतौर पर महिला वकीलों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हुई है।

चेयरमैन जे.जे. पटेल ने भी महिला वकीलों की भूमिका की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि बार काउंसिल भविष्य में भी उनकी समस्याओं और सुझावों पर गंभीरता से काम करती रहेगी।