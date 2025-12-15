हुंदै मोटर इंडिया के शेयरधारकों ने प्रबंध निदेशक, सीईओ पद पर तरुण गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसके शेयरधारकों ने कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में तरुण गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी देने वाला साधारण प्रस्ताव ई-मतदान के माध्यम से पारित किया गया, जिसमें उनके पक्ष में 99.75 प्रतिशत मत पड़े।

हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इस साल अक्टूबर में उत्तराधिकार योजना के तहत कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग को एक जनवरी 2026 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने की मंजूरी दी थी।

यह कदम मूल कंपनी हुंदै मोटर की भारत में मौजूदगी को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक 45,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और पहली बार किसी भारतीय को देश में कंपनी के परिचालन का नेतृत्व सौंपा गया है।