लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

इंडिगो के शेयरों में चार दिनों में सात प्रतिशत से अधिक गिरावट

On
इंडिगो के शेयरों में चार दिनों में सात प्रतिशत से अधिक गिरावट

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में पिछले चार दिनों में सात प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह गिरावट एयरलाइन की उड़ानों के रद्द होने के बाद आई है।

एयरलाइन ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।पिछले चार कारोबारी दिनों में बीएसई पर इस शेयर में 7.23 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शुक्रवार को यह शेयर 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,371.30 रुपये पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 3.15 प्रतिशत गिरकर 5,266 रुपये पर आ गया था। एनएसई पर कंपनी का शेयर 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,367.50 रुपये पर बंद हुआ।

एक दिसंबर से अब तक कंपनी का बाजार मूल्यांकन 16,190.64 करोड़ रुपये घटकर 2,07,649.14 करोड़ रुपये रह गया है। देश भर में हवाई यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी प्रभावित रही, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने नयी दिल्ली से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों सहित 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business Indigo Airlines

Related Posts

इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में ढील दी

इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में ढील दी

श्रम संहिताएं गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी: इटरनल

श्रम संहिताएं गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी: इटरनल

युवाओं को मस्ती के मूड से बाहर निकलकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा: कोटक

युवाओं को मस्ती के मूड से बाहर निकलकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा: कोटक

जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से खपत में तेजी, आर्थिक वृद्धि की गति रहेगी बरकरार: रिपोर्ट

जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से खपत में तेजी, आर्थिक वृद्धि की गति रहेगी बरकरार: रिपोर्ट