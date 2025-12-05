इंडिगो के शेयरों में चार दिनों में सात प्रतिशत से अधिक गिरावट

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में पिछले चार दिनों में सात प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह गिरावट एयरलाइन की उड़ानों के रद्द होने के बाद आई है।

एयरलाइन ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।पिछले चार कारोबारी दिनों में बीएसई पर इस शेयर में 7.23 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शुक्रवार को यह शेयर 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,371.30 रुपये पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 3.15 प्रतिशत गिरकर 5,266 रुपये पर आ गया था। एनएसई पर कंपनी का शेयर 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,367.50 रुपये पर बंद हुआ।

एक दिसंबर से अब तक कंपनी का बाजार मूल्यांकन 16,190.64 करोड़ रुपये घटकर 2,07,649.14 करोड़ रुपये रह गया है। देश भर में हवाई यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी प्रभावित रही, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने नयी दिल्ली से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों सहित 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं।