विंटेज कॉफी ने पेश की VINCOFE™ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी: भारत में एक नई शुरुआत

मुंबई (महाराष्ट्र), दिसंबर 5: विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड (वीसीबीएल) ने VINCOFE™ इंस्टेंट कॉफी प्योर के लॉन्च के साथ भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कॉफी अनुभव को एक नया आयाम देने का कदम उठाया है।

यह एक प्रीमियम, 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी है, जिसे हर घूंट में बेहतरीन स्वाद और आनंद चाहने वालों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है।

नवी मुंबई के नेरुल में विंटेज कॉफी कैफ़े – लाउंज कैफ़े को मिले शानदार रिस्पॉन्स और चुनिंदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफी सेगमेंट में सफलता के बाद, अब विंटेज कॉफी इंस्टेंट कॉफी कैटेगरी में एक नया और खास अनुभव लेकर आई है, जो ग्लोबल सोफिस्टिकेशन को लोकल भावनाओं के साथ मिलाता है।

वीसीबीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री बालकृष्ण टाटी ने कहा, “हम देख रहे हैं कि भारत में कॉफी पीने के तरीके में एक खूबसूरत बदलाव आ रहा है, साधारण कप से अब लोग उत्कृष्ट अनुभव की तलाश में हैं।

VINCOFE™ इंस्टेंट कॉफी प्योर के साथ, हम भारतीय कॉफी प्रेमियों के लिए एक ऐसा मिश्रण लाए हैं जिसने दुनिया भर के विकसित बाजारों में लोगों का दिल जीत लिया है ह रोज़ाना के आनंद के लिए बनाई गई है, खुशबू से भरपूर, स्वाद में स्मूद, और आधुनिक जीवन शैली के लिए एकदम सही है।”

यह सोच-समझकर बनाई गई कॉफी भारत के मशहूर कॉफी बेल्ट, कर्नाटक के कूर्ग, चिकमंगलूर और हसन – से प्रेरित है, जहाँ छाया में उगाए गए कॉफी बीन्स बेहतरीन एस्टेट परिस्थितियों में पनपते हैं।

हाथ से चुने गए बीन्स, पारंपरिक रोस्टिंग, सटीक एक्सट्रैक्शन और हैदराबाद के पास स्थित अत्याधुनिक संयंत्र में आधुनिक एग्लोमरेशन प्रक्रिया – हर चरण में विंटेज कॉफी की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है।

इसका परिणाम है एक ऐसी कॉफी जो हर कप में समृद्ध खुशबू, संतुलित व स्मूद स्वाद और प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है – चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या सफर में।

VINCOFE™ इंस्टेंट कॉफी प्योर अमेज़न और ब्लिंकिट सहित चुनिंदा ई-कॉमर्स व क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी, जिससे भारत के समझदार उपभोक्ताओं तक यह प्रीमियम कॉफी सीधे पहुँच सकेगी।

Website: https://vcbl.coffee/

विंटेज कॉफी के बारे में:

विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड (वीसीबीएल) की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह कंपनी BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड में सूचीबद्ध है। वीसीबीएल गुणवत्तापूर्ण इंस्टेंट कॉफी और अन्य पेय पदार्थों के निर्माण एवं निर्यात में अग्रणी है।

प्राइवेट लेबलिंग में इसकी मजबूत मौजूदगी है, जिसके माध्यम से यह ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार विशेष समाधान उपलब्ध कराती है।

कंपनी के पास एक अनुभवी मैनेजमेंट टीम है जिसके पास कुल मिलाकर 100 साल से ज़्यादा का अनुभव है और उसने रिकॉर्ड 14 महीनों में अपना अत्याधुनिक इंस्टेंट कॉफ़ी प्लांट शुरू किया है।

हाल ही में कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता 6,500 मीट्रिक टन तक बढ़ाई है और अब इसे मार्च 2026 तक 11,000 मीट्रिक टन तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही, वीसीबीएल ने 5,500 मीट्रिक टन की फ्रीज़-ड्राइड इंस्टेंट कॉफी क्षमता वाला एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसके मार्च 2027 तक कमीशन होने की उम्मीद है।