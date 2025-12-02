ओडिशा की एक किसान की बेटी, जिसने एक संयोग को खेल के भविष्य में बदल दिया

लांजीगढ़ (ओडिशा) [भारत], दिसंबर 2: रचना माझी की कहानी शुरू होती है ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के गाँव चनालिमा से, जहाँ उसका दिन स्कूल, घर के काम और अपनी माँ के साथ खेत में मदद करने में बीतता था।

आज, 17 साल की रचना राज्य की सबसे होनहार युवा आर्चर में से एक हैं, एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, जिसकी पहचान बनी है हिम्मत, मौके और एक मजबूत ग्रासरूट्स खेल पारितंत्र ने।

बचपन में, रचना और उनकी बड़ी बहन को उनकी माँ चम्पा माझी ने अकेले पाला, क्योंकि उनके पिता, लेट नवीन माझी का देहांत हो चुका था। सीमित साधनों और खेलों से बिल्कुल दूर रहने वाली रचना ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी पढ़ाई और खेती से आगे भी जा सकती है।

यह बदल गया 2021 में, जब वेदान्ता एल्युमिनियम के आर्चरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स लांजीगढ़ में उनके स्कूल आए। कम्पाउंड बो को पहली बार देखकर रचना हैरान रह गईं। लेकिन आर्चरी की सटीकता और ध्यान उसे आकर्षित कर गया। उसने इसे आजमाने का फैसला किया। यह फैसला उसकी ज़िंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुआ।

गाँव के स्कूल से राज्य और राष्ट्रीय मंच तक

कार्यक्रम में शामिल होते ही रचना को एक व्यवस्थित माहौल मिला, सही उपकरण, पौष्टिक खाना और गाइडेड कोचिंग। दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता और सीखने की तेज़ी तुरंत दिखाई देने लगी।

उनके कोच शंभु नाथ परिड़ा बताते हैं, “रचना में एक दुर्लभ स्थिरता है। चाहे कितना भी दबाव हो, वह शांत रहती है। बहुत तेज़ सीखती है और अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्वता दिखाती है।”

उसकी प्रतिभा ने जल्दी ही परिणाम दिखाए:

• 2022 में, उसने ओपन स्टेट चैम्पियनशिप में सिल्वर जीता, उसकी पहली बड़ी उपलब्धि।

• 2024 में, उसने स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड, और ओपन स्टेट चैम्पियनशिप में एक और सिल्वर जीता।

• 2025 में, उसने SGFI काउंसिल नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता और फिर सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए चयनित हुईं, राष्ट्रीय स्तर पर

उनकी मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई।

उनके गाँव के लिए यह गर्व का पल था। रचना के लिए यह प्रमाण था कि शांत मेहनत भी असाधारण रास्ते बना सकती है।

ग्रामीण खेल सपनों को आगे बढ़ाने वाला मजबूत इकोसिस्टमवेदान्ता एल्युमिनियम का आर्चरी कार्यक्रम, जो 2018 में लांजीगढ़ में शुरू हुआ, अब 300 से अधिक ग्रामीण और आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग देता है। इसमें नेशनल-लेवल कोचिंग, आधुनिक उपकरण, एक्सपोज़र और ओलंपियन राहुल बनर्जी का मार्गदर्शन शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों से खिलाड़ी तैयार करना है जहाँ खेल सुविधाएँ कम हैं और प्रतिभा अक्सर छिपी रह जाती है।

कार्यक्रम के प्रभाव पर, वेदान्ता एल्युमिना बिज़नेस के सीईओ प्रणब कुमार भट्टाचार्य कहते हैं:“रचना की यात्रा दिखाती है कि जब मौका जड़ों तक पहुँचता है, तो क्या-क्या संभव हो सकता है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को वह कोचिंग, एक्सपोज़र और सपोर्ट देना है, जिससे वे सपने देख सकें और उन्हें पूरा भी कर सकें।”

एक ऐसा भविष्य जो सटीकता और उम्मीद से बना हैआज रचना को कार्यक्रम की सबसे मजबूत युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है।उसकी ताकत मानसिक एकाग्रता, सटीकता, और प्रतियोगिता का मजबूत स्वभाव है।2021 में पहली बार बो उठाने से लेकर सिर्फ तीन साल में नेशनल गोल्ड जीतने तक, उनकी यात्रा लगातार, अनुशासित और प्रेरणादायक रही है।

आने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हुए, रचना का सपना है कि एक दिन वह भारत का प्रतिनिधित्व करें। ओडिशा के एक छोटे गाँव की किसान परिवार की बेटी के लिए, आर्चरी एक ऐसा रास्ता बन गई है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

और इस चुपचाप तय किए गए रास्ते पर चलते हुए, रचना कालाहांडी की कई लड़कियों को वह सपना देखने की प्रेरणा दे रही हैं, जो कभी उनके लिए भी दूर था, बिलकुल उसी तरह, जैसे वह अपने पहले तीर के साथ निशाने पर लगी थीं।