डॉ. अभिषेक वर्मा को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का आशीर्वाद

; सनातन धर्म और जनकल्याण पर सार्थक चर्चा

नई दिल्ली, नवंबर 27: डॉ. अभिषेक वर्मा, अरबपति उद्योगपति एवं मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना (NDA), को सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार तथा जनकल्याण आधारित सामाजिक कार्यों के क्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का मार्गदर्शन एवं शुभाशीष प्राप्त हुआ।

इसी आध्यात्मिक क्रम में 26 नवंबर 2025 को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का डॉ. वर्मा के निवास पर पावन आगमन हुआ। इस अवसर पर सनातन धर्म, सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की भूमिका तथा समाज-कल्याण के व्यावहारिक मार्गों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें सामुदायिक सेवा, वंचित वर्गों के समर्थन तथा युवा पीढ़ी में नैतिक-सांस्कृतिक आधार को सुदृढ़ करने जैसे विषय प्रमुख रहे।

स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने वर्मा परिवार को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया तथा विशेष रूप से श्रीमती अंका वर्मा एवं युवराज आदितेश्वर वर्मा को शुभाशीष दिया। यह मुलाकात आध्यात्मिक ऊर्जा, मार्गदर्शन और धर्म व सेवा के संकल्प की पुनः पुष्टि का अवसर बनी।

इस अवसर पर डॉ. अभिषेक वर्मा ने कहा कि संतों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का मार्गदर्शन सार्वजनिक जीवन में शक्ति और स्पष्टता प्रदान करता है, और वे सनातन मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा प्रभावी जनकल्याण पहलों के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे।

Tags: अभिषेक वर्मा, आचार्य कैलाशानंद गिरि, सनातन धर्म, जनकल्याण, आशीर्वाद, भारत

