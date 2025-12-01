लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

युवाओं को मस्ती के मूड से बाहर निकलकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा: कोटक

On
युवाओं को मस्ती के मूड से बाहर निकलकर देश को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा: कोटक

मुंबई, एक दिसंबर (भाषा) वित्तीय सेवा क्षेत्र के दिग्गज उदय कोटक ने सोमवार को कहा कि भारत की सफलता अपने आप नहीं मिली है और युवाओं को मस्ती के मूड से बाहर निकलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा।

सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के 84वें स्थापना दिवस समारोह में अरबपति बैंकर ने युवाओं को सफलता के लिए संघर्ष करने की सलाह दी।

कोटक ने कहा कि मौजूदा पीढ़ी के युवा पिछले पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी हैं। पिछली पीढ़ी ने देश को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘अगली पीढ़ी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और सुरक्षित है। मैं उन्हें ‘क्रूज मोड पीढ़ी’ कहता हूं… इस पीढ़ी को आत्मविश्वास बनाए रखना है, लेकिन क्रूज मोड से बाहर निकलना होगा।’’

क्रूज मोड वैसे तो गाड़ी चलाने से संबंधित है, लेकिन यहां इसका अर्थ है कि पिछली पीढ़ी ने मेहनत करके अच्छी जिंदगी दे दी है, इसलिए सब कुछ अपने आप अच्छा चलता रहेगा। बिनी कुछ किए मौज की जिंदगी चलेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को देश की प्रगति के लिए मकसद और जुनून रखना होगा।

कोटक ने कहा, ‘‘हमारी सफलता अपने आप नहीं मिलेगी। हमें इसे कमाना होगा। हमें बेचैन रहना होगा। हमें यह मानसिकता रखनी होगी कि बहुत सारे लोग हमें पछाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।’’

उन्होंने कहा कि 80 साल की शांति के बाद दुनिया भू-राजनीति और तकनीक में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। भविष्य में हमारे सामने गंभीर चुनौतियां आएंगी।

उन्होंने भारत में मौलिक शोध की कमी पर भी दुख जताया और ऐसे उत्पाद बनाने पर ध्यान देने को कहा जिन पर देश का मालिकाना हक हो।

उन्होंने कहा कि भारत सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है, उत्पाद विकास को नजरअंदाज कर रहा है और ज्यादातर दूसरे देशों के लिए उत्पाद बना रहा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business

Related Posts

हाफले वेलेरिया डिशवॉशर: किचन की साफ़-सफ़ाई का नया स्टैंडर्ड

हाफले वेलेरिया डिशवॉशर: किचन की साफ़-सफ़ाई का नया स्टैंडर्ड

भारत, यूरोपीय संघ 27 जनवरी को एफटीए, रणनीतिक एजेंडा को दे सकते हैं अंतिम रूप

भारत, यूरोपीय संघ 27 जनवरी को एफटीए, रणनीतिक एजेंडा को दे सकते हैं अंतिम रूप

बीमा, आठ अन्य आर्थिक विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे

बीमा, आठ अन्य आर्थिक विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे

फिजिक्सवाला का शेयर 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

फिजिक्सवाला का शेयर 33 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध