श्रम संहिताएं गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगी: इटरनल

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल लिमिटेड ने शनिवार को चारों श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया।

कंपनी ने कहा कि इससे गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच मजबूत होगी, जिसमें उसके जोमैटो और ब्लिंकिट कारोबार से जुड़े डिलीवरी साझेदार भी शामिल हैं।

इटरनल ने शेयर बाजार को बताया कि लंबी अवधि में इन नए नियमों का उसके कारोबार की सेहत और स्थिरता पर कोई नकारात्मक वित्तीय असर नहीं पड़ेगा।

सरकार ने शुक्रवार को चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया, जिनके जरिए मौजूदा 29 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। ये संहिताएं - वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 हैं।

नयी संहिताओं में पहली बार ‘गिग कार्य’, ‘मंच कार्य’ और ‘एग्रीगेटर’ की परिभाषाएं दी गई हैं।

नियमों के अनुसार एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना कारोबार का 1-2 प्रतिशत (अधिकतम पांच प्रतिशत तक की सीमा के साथ) गिग और मंच श्रमिकों को दिए जाने वाले भुगतान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा।

ईटरनल ने कहा, ''श्रम कानूनों का एकीकरण अधिक स्पष्ट, एकसमान और सुसंगत नियम देता है, जो देश के साथ ही हमारे पूरे तंत्र के लिए फायदेमंद है। इन चार संहिताओं में एक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है, जो पूरे देश में गिग श्रमिकों, खासकर हमारे जोमैटो और ब्लिंकिट को चलाने वाले डिलीवरी साझेदारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी।''

कंपनी ने आगे कहा कि देशव्यापी एकसमान ढांचा गिग श्रमिकों के लिए जरूरी एकरूपता लाएगा, मंच के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ाएगा और यह पूरी तरह सही दिशा में उठाया गया कदम है।

ईटरनल ने बताया कि वह गिग श्रमिकों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पहले ही उन्हें मुफ्त में व्यापक बीमा एवं कल्याणकारी सुविधाएं दे रही है।

