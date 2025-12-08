लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

अदाणी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपये के निवेश से 48 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगा

On
अदाणी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपये के निवेश से 48 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगा

हैदराबाद, आठ दिसंबर (भाषा) अदाणी समूह तेलंगाना में 2,500 करोड़ रुपये की लागत से 48 मेगावाट का अत्याधुनिक ‘एआई ग्रीन डेटा सेंटर’ स्थापित कर रहा है।

अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने सोमवार को ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ के उद्घाटन सत्र में कहा कि समूह ने तेलंगाना में बुनियादी ढांचे एवं विनिर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में अब तक 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ डिजिटल बुनियादी ढांचे में अदाणी समूह 2,500 करोड़ रुपये के निवेश से तेलंगाना में 48 मेगावाट का ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ स्थापित कर रहा है। यह सुविधा अत्याधुनिक कृत्रिम मेधा (एआई), क्लाउड टेक्नोलॉजी और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अग्रणी होगी और तेजी से डिजिटल होते भारत की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। ’’

तेलंगाना ने पिछले कुछ वर्ष में पूंजीगत अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में जबरदस्त वृद्धि देखी है। समूह ने सड़कों के विकास एवं लॉजिस्टिक्स को और अधिक कुशल बनाने तथा राज्य को एक ‘लॉजिस्टिक्स गेटवे’ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, समूह ने पिछले तीन साल में राज्य के बुनियादी ढांचे एवं विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 7,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन में योगदान दिया है।’’

बयान के अनुसार, अदाणी समूह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ लक्ष्य के अनुरूप हैदराबाद में एक अग्रणी रक्षा एवं वैमानिकी पार्क विकसित किया है जो यूएवी का विनिर्माण करता है और भारतीय सशस्त्र बलों तथा वैश्विक बाजार दोनों को उत्पादों की आपूर्ति करता है। इस सुविधा से 1,500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

अदाणी समूह ने सड़क अवसंरचना में 4,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ मनचेरियल, सूर्यपेट, कोडाद और खम्मम जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले 100 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्गों का निर्माण किया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business Hyderabad Telangana Data Centers

Related Posts

अदाणी एंटरप्राइजेज का 25,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू अभिदान के लिए खुला

अदाणी एंटरप्राइजेज का 25,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू अभिदान के लिए खुला

विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए एफटीए से व्यापार में अच्छी वृद्धि: फिक्की अध्यक्ष

विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए एफटीए से व्यापार में अच्छी वृद्धि: फिक्की अध्यक्ष

हैदराबाद ने शुरू किया 'सीनियर साथी', अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए सामुदायिक सहयोग का नया मॉडल

हैदराबाद ने शुरू किया 'सीनियर साथी', अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए सामुदायिक सहयोग का नया मॉडल

विंटेज कॉफी ने पेश की VINCOFE™ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी: भारत में एक नई शुरुआत

विंटेज कॉफी ने पेश की VINCOFE™ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी: भारत में एक नई शुरुआत