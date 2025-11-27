लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

हाफले वेलेरिया डिशवॉशर: किचन की साफ़-सफ़ाई का नया स्टैंडर्ड

नई दिल्ली, नवंबर 26: ऐसी दुनिया में जहाँ साफ़-सफ़ाई और सुविधा ज़रूरी हो गई है, हाफले का वेलेरिया सेमी-इंटीग्रेटेड बिल्ट-इन डिशवॉशर अब एक एडवांस्ड फ़ीचर के साथ आता है जिसे हर धुलाई के साथ असरदार जर्म प्रोटेक्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वेलेरिया की परफ़ॉर्मेंस का मेन हिस्सा इसका हाइजीन 72°C वॉश प्रोग्राम है, जिसे आपको पूरी तरह से स्टेरिलाइज़्ड बर्तन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं।

72°C के लगातार हाई टेम्परेचर पर धोने से, यह प्रोग्राम नुकसानदायक बैक्टीरिया को असरदार तरीके से खत्म करता है और सफ़ाई के सबसे ऊँचे स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करता है। यह खास तौर पर बच्चों के बर्तनों, बोतलों और कुकवेयर के लिए आइडियल है जिन्हें ज़्यादा देखभाल और सैनिटाइज़ेशन की ज़रूरत होती है, और हर साइकिल के साथ परिवारों को पूर्ण मानसिक शांति मिलती है।

वेलेरिया के साथ, हाफले इंटेलिजेंट, डिज़ाइन-लेड अप्लायंसेज बनाने के अपने विज़न को बनाए रखता है जो फ़ंक्शनैलिटी और सेहत दोनों को बढ़ाते हैं, रोज़ के कामों को देखभाल, सुरक्षा और आराम के पलों में बदल देते हैं।

सबसे पास के हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर लॉग ऑन करें।

कस्टमर केयर टोल फ्री: 1800 266 6667
कस्टमर केयर WhatsApp: +91 97691 11122
कस्टमर केयर ईमेल ID: customercare@hafeleindia.com

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है।

हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं।

