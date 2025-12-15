सूरत : हिसार नागरिक परिषद ने किया हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली का सम्मान

सूरत दौरे पर आए हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली का सोमवार को हिसार नागरिक परिषद की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वेसू स्थित इनेजियानो मॉल के बेंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ।

समारोह में परिषद के पदाधिकारियों ने मेयर प्रवीण पोपली को पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारी, सिंधी डायरेक्टरी परिवार के मुखिया शोभाराम गुलाबवानी सहित सूरत में निवासरत हिसारवासी समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने हिसार शहर के विकास से जुड़ी विभिन्न मांगें मेयर के समक्ष रखीं। मेयर प्रवीण पोपली ने सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया।