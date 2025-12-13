वडोदरा : सेंट्रल गुजरात के इकोनॉमिक मास्टर प्लान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में अहम बैठक

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के ‘डेवलप्ड गुजरात के जरिए डेवलप्ड इंडिया’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में सेंट्रल गुजरात के लिए तैयार किए जा रहे इकोनॉमिक मास्टर प्लान को लेकर शनिवार को वडोदरा कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह रीजनल इकोनॉमिक प्लान गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GSIT) द्वारा तैयार किया जा रहा है।

इंडस्ट्री कमिश्नर पी. स्वरूप की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेंट्रल गुजरात के सात जिलों वडोदरा, खेड़ा, आणंद, महिसागर, दाहोद, पंचमहल और छोटा उदयपुर—के कलेक्टरों ने भाग लिया। बैठक के दौरान इन जिलों में मौजूद इकोनॉमिक एक्टिविटी, औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति, संभावित विस्तार, रोजगार सृजन के अवसरों तथा क्षेत्र के लिए आवश्यक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में इंडस्ट्री कमिश्नर ने मौजूदा औद्योगिक गतिविधियों, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं, परिवहन सुविधाओं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सुविधाओं, इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास जैसे अहम विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

इस बैठक में नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू, वडोदरा कलेक्टर डॉ. अनिल धमेलिया सहित मध्य गुजरात के विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य सेंट्रल गुजरात के संतुलित और सतत आर्थिक विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा।