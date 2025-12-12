वडोदरा में 35 नए विद्या सहायकों को नियुक्ति आदेश; मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने सौंपी जिम्मेदारी

गुजरात के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं एडल्ट एजुकेशन तथा हायर एवं टेक्निकल एजुकेशन मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने वडोदरा जिले में नए नियुक्त विद्या सहायकों को नियुक्ति आदेश सौंपे। शहर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत होने वाले 35 विद्या सहायकों को यह आदेश आज प्रदान किए गए।

डॉ. वाजा वडोदरा में आयोजित डॉ. किरण और पल्लवी पटेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने जिले के अलग-अलग विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले इन 35 विद्या सहायकों को औपचारिक रूप से नियुक्ति आदेश सौंपे। जानकारी के अनुसार, वडोदरा जिले में कुल 137 विद्या सहायकों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।

इस अवसर पर डॉ. वाजा ने सभी चयनित उम्मीदवारों को शुभकामनाएँ देते हुए उनसे बच्चों की शिक्षा में समर्पित भाव से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने विद्या सहायकों से विनम्रता और दयालुता के साथ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हें देश के सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया।