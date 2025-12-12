सूरत : 68वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सूरत के खिलाड़ियों को ट्रैकसूट किट प्रदान, सफलता की दी शुभकामनाएँ

68वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सूरत के चयनित खिलाड़ियों को बुधवार को सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया सेंटर, सूरत – टार्गेट राइफल एवं पिस्टल एसोसिएशन (TRSA) से जुड़े राइफल और पिस्टल एथलीट्स, जिनका दिल्ली और भोपाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, उन्हें ट्रैकसूट किट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

किट वितरण का कार्य डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (सूरत सिटी होमगार्ड्स कमांडेंट एवं उपाध्यक्ष, TRSA) तथा बी. बी. करपड़ा साहेब (पुलिस इंस्पेक्टर, सरथाणा पुलिस स्टेशन) के हस्तों से सम्पन्न हुआ। दोनों गणमान्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ दीं और श्रेष्ठ प्रदर्शन की आशा व्यक्त की।

इस अवसर पर सेंटर इंचार्ज विमलभाई राज्यगुरु, PCA दिव्येश गेडिया तथा दिनेशभाई पटेल (लोकदृष्टि आई बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड सेंटर) ने भी खिलाड़ियों को सफलता की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। कार्यक्रम का आयोजन श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती विद्या संकुल, वराछा रोड, कापोद्रा, सूरत स्थित शूटिंग रेंज में किया गया।