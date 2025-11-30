सूरत : सूरत में होमगार्ड्स खेल महाकुंभ संपन्न: धावकों से लेकर टीम इवेंट तक उत्साह का प्रदर्शन

सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात सरकार के खेल-कूद विभाग, कमांडेंट जनरल पियूष पटेल तथा जेएसओ मनीष त्रिवेदी के मार्गदर्शन में किया गया। जिला-स्तरीय होमगार्ड्स रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन रांदेर स्थित भाणकी स्टेडियम में जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया की अध्यक्षता में हुआ।

कार्यक्रम में जिला होमगार्ड कार्यालय के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें सब-इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर जयदीप कातरिया, एस.ओ. (मेडिकल) डॉ. जिज्ञेश एम. पटेल, एस.ओ. (महिला) कु. धर्मिष्ठाबेन एम. मालणकिया, एस.ओ. (स्पोर्ट्स) कैज़ाद नेविल वाडिया, एस.ओ. (जनसंपर्क) जिग्नेश ठाकोर के साथ ही ऑफिसर कमांडिंग ए-ज़ोन सुनील मैसूरिया, बी-ज़ोन विजय ज़ेड. राठौड़, सी ज़ोन गिरीश एच. पटेल, रांदेर यूनिट के राकेश आर. ठक्कर, सचिन यूनिट के थॉमस एम. पठारे तथा विभिन्न यूनिटों के अधिकारी, NCOs और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।

होमगार्ड्स के पुरुष एवं महिला सदस्यों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। विजेता इस प्रकार रहे। 100 मीटर दौड़ में स्वप्निल आर. पाटिल, क्रमांक 673, सचिन यूनिट विजेता रहे। जबकि 200 मीटर दौड़ में जीतेंद्र लीलाधर नीड, क्रमांक 1015, रांदेर यूनिट तथा 400 मीटर दौड़ में मनोज अधिकार बोर्से, क्रमांक 578, सचिन यूनिट विजेता रहे। इसके साथ ही गोला फेंक में अजय जी. सिंगणे, क्रमांक 1191, रांदेर यूनिट विजेता रहे। जबकि लंबी कूद में राम सी. मीर, क्रमांक 946, रांदेर यूनिट विजेता रहे।

टीम खेलों में प्रतिभागियों का चयन विभिन्न ज़ोन और यूनिटों से किया गया। जिसमें रस्साकशी में 10 सदस्यों की संयुक्त टीम, वॉलीबॉल में 12 सदस्यों की संयुक्त टीम तथा कबड्डी में 12 सदस्यों की संयुक्त टीम का समावेश है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के उत्साह और अनुशासन ने आयोजन को सफल बनाया। आयोजन समिति ने बताया कि ऐसे खेल महाकुंभ न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाते हैं, बल्कि टीम भावना और अनुशासन को भी मजबूत करते हैं।