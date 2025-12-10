ब्रेक्स इंडिया और टीबीके ने किया रणनीतिक व्यावसायिक सहयोग समझौता

नई दिल्ली, दिसंबर 10: ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टीबीके कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में पूंजी एवं व्यावसायिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के तहत, टीएसएफ समूह की कंपनी ब्रेक्स इंडिया, प्राथमिक पूंजी निवेश के माध्यम से टीबीके में 10% हिस्सेदारी हासिल करेगी। यह सहमति दोनों कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है, जो कमर्शियल व्हीकल ब्रेकिंग सेगमेंट में नई संभावनाओं को खोलते हुए ग्राहकों और स्टेकहोल्डर्स के लिए अधिक मूल्य सृजन में सहायक होगी।

टीबीके की विशेषज्ञता और सहयोग के लाभ

टीबीके, मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता है, जो ब्रेकिंग सिस्टम, पंप्स और इंजन-संबंधित उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है।

इस गठजोड़ से दोनों कंपनियों को एक-दूसरे की विशेषज्ञता, संसाधनों और पूरक बाजारों का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। यह सहयोग नई सप्लाई चेन, नए ग्राहक नेटवर्क तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा। इसके परिणामस्वरूप ब्रेक्स इंडिया के न्यूमैटिक और हाइड्रॉलिक ब्रेकिंग समाधान अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच पाएंगे, जबकि टीबीके अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को भारतीय बाजार में विस्तार दे सकेगी।

कंपनी नेतृत्व की प्रतिक्रियाएँ

टीबीके के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री काओरू ओगाटा ने कहा,“इस साझेदारी के माध्यम से दोनों कंपनियां एक-दूसरे की तकनीकी ताकत और ग्राहक आधार का पूरा लाभ उठाते हुए उच्च मूल्य वाले उत्पाद और समाधान विकसित करेंगी। हमारा उद्देश्य संयुक्त रूप से अगली पीढ़ी की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है।”

ब्रेक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री श्रीराम विजी ने कहा,“टीबीके के साथ यह समझौता एक दीर्घकालिक सहयोग की शुरुआत है और हमारे रणनीतिक विकास दृष्टिकोण को और मजबूत करता है। इस गठजोड़ से हमें टीबीके के उत्पाद भारत में उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा, जबकि ब्रेक्स इंडिया के प्रमुख न्यूमैटिक ब्रेकिंग उत्पाद अब भारत के बाहर नए बाजारों और ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे।”

साझेदारी का प्रभाव

यह साझेदारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च दक्षता वाली ब्रेकिंग तकनीकों के विकास को गति देगी और उद्योग के उन्नत एवं सतत् मोबिलिटी समाधान की ओर माइग्रेशन को प्रोत्साहित करेगी।