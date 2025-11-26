आईआईटीएफ 2025 में नेफेड ने प्रदर्शित की गुणवत्ता, नवाचार और किसान-केंद्रित पहलें

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में नेफेड ने अपने आकर्षक पैविलियन के साथ प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। नेफेड अपने किसान-केंद्रित कार्यों, विविध उत्पाद पोर्ट फोलियो और तकनीकी पहलों को बड़े पैमाने पर आगंतुकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है।

इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण नेफेड समर्थित किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भागीदारी है इन एफपीओज़ ने नेफेड के पैविलियन के भीतर अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां वे शहद, ड्राईफ्रूट्स, केसर, अचार, मिलेट-आधारित खाद्य पदार्थ और कई विशेष क्षेत्रीय उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं।

उनकी उपस्थिति ने फेड की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह किसान समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें बड़े बाज़ारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नेफेड के अपने ब्रांडेड उत्पादों का विस्तृत प्रदर्शन भी आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है। दालें, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, चावल, रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट उत्पादों के साथ-साथ नेफेड के निर्यात उत्पाद—जैसे फ्रोजन फूड्स, प्रोटीन बार, पीनट बटर और नमकीन—भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

पैविलियन में लगा लाइव ने फेड टी काउंटर आगंतुकों के बीच सबसे लोकप्रिय अनुभव स्थलों में से एक बन चुका है, जहां लोग ताज़ी बनी चाय का आनंद लेते हुए नेफेड की उत्पाद श्रृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यह इंटरैक्टिव कॉर्नर वातावरण को और भी स्वागत योग्य बना रहा है।

तकनीकी पहलों में, नेफेड ने अपने नए विकसित ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in को प्रदर्शित किया है, जो कृषि जिंस व्यापार को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेफेड के प्रबंध निदेशक, श्री दीपक अग्रवाल, IAS, ने भी पैविलियन का दौरा किया और एफपीओ सदस्यों, आगंतुकों और स्टाफ से संवाद किया। उनके उत्साहवर्धन ने टीमों का मनोबल बढ़ाया और नेफेड की नवाचार आधारित उत्कृष्ट सेवा-प्रदान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

IITF 2025 के दौरान, आगंतुकों ने नेफेड के उत्पादों की गुणवत्ता, जानकारी पूर्ण डिस्प्ले और एफपीओ को मिले अवसरों की खुलकर सराहना की है। विविध प्रदर्शन और सक्रिय सहभागिता के साथ, नेफेड का पैविलियन मेले के प्रमुख आकर्षणों में से एक बन गया है, जो किसानों और उपभोक्ता ओं दोनों के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।