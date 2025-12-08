लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : मिशन लाइफ के तहत एसजीटीपीए का पर्यावरण जागरूकता सेमिनार आयोजित

टेक्सटाइल प्रोसेसर्स को इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपनाने पर मार्गदर्शन

On
सूरत : मिशन लाइफ के तहत एसजीटीपीए का पर्यावरण जागरूकता सेमिनार आयोजित

सूरत। साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एसजीटीपीए) ने आज, 8 दिसंबर 2025 को, सूरत के कलेक्टर कार्यालय और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के सहयोग से 'मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट)' के तहत एक महत्वपूर्ण पर्यावरण जागरूकता सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एसजीटीपीए), सूरत द्व्रारा प्राप्त जानकारी के अनुसारइस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पर्यावरणीय रूप से अधिक जिम्मेदार बनाना था। उपस्थित 122 सदस्य इंडस्ट्रीज़ को निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। 

सेमिनार में पानी बचत, सिस्टमैटिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई-वेस्ट कम करने, एनर्जी कंज़र्वेशन, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को कम करने पर ज़ोर दिया गया।इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने जैसे विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने इंडस्ट्री प्रतिनिधियों को प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि छोटे-छोटे सकारात्मक कदम भी बड़े पर्यावरणीय बदलाव ला सकते हैं।

एसजीटीपीए के अध्यक्ष जितेंद्र वखारिया ने कहा कि मिशन लाइफ का उद्देश्य इंडस्ट्री और समाज को सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल की ओर प्रेरित करना है। समय की ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करते हुए जागरूकता बढ़ाएं।

जीपीसीबी के के. एच. पटेल और भरत वासरा सहित पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. धवल वर्गीय ने उपस्थित सदस्यों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इको-फ्रेंडली औद्योगिक तरीकों के महत्व पर जोर देते हुए प्रोत्साहित किया। 

सेमिनार में 122 सदस्य इंडस्ट्रीज़ की सक्रिय भागीदारी एसजीटीपीए के पर्यावरण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat SGTPA

Related Posts

सूरत : गुजरात में ब्रह्माकुमारीज़ की हजारों शांति यात्राएँ संपन्न, ‘डायमंड जुबिली वर्ष’ पर शांति का संदेश गूंजा

सूरत : गुजरात में ब्रह्माकुमारीज़ की हजारों शांति यात्राएँ संपन्न, ‘डायमंड जुबिली वर्ष’ पर शांति का संदेश गूंजा

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने श्री माधव गोशाला में किया सेवा-समर्पण का दिव्य आयोजन

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने श्री माधव गोशाला में किया सेवा-समर्पण का दिव्य आयोजन

सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने NSS के नेतृत्व में समूहगान के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष उत्साहपूर्वक मनाए

सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने NSS के नेतृत्व में समूहगान के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष उत्साहपूर्वक मनाए

सूरत : निटिंग विवाद जारी,  ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा- 'ठोस फैसला आने तक लोकल माल की खरीदी बंद'

सूरत : निटिंग विवाद जारी,  ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा- 'ठोस फैसला आने तक लोकल माल की खरीदी बंद'